Carolina "Pampita" Ardohain no se calla nada. Hace un tiempo que no duda en salir al cruce con quien sea cuando considera que están brindado algún tipo de información falsa sobre ella o sobre algún hecho que la afecta en algún sentido. Y eso sucedió ayer, cuando la periodista Mariana Brey dio una noticia sobre Pampita y su marido, que la propia modelo se ocupó de desmentir.

En el programa Los ángeles de la mañana, Mariana reveló que pocos días atrás Pampita había tenido una discusión muy fuerte con su esposo, Roberto García Moritán. Según contó la periodista, todo sucedió en Punta del Este. El matrimonio había llegado a una farmacia de esa ciudad y él se bajó del vehículo para comprar una gotas para aliviar un dolor. Al subir nuevamente al auto, ambos comenzaron una discusión tan fuerte que incluso llegó a mover la camioneta. Pero esa información no tardó en ser desmentida.

Por la tarde, en el ciclo Hay que ver, José María Listorti se encontraba entrevistando en el piso a Barbie Simons, amiga de Ardohain, quien aseguró que esa pelea no era cierta. Pocos minutos después, el conductor saludó a las protagonistas de la historia, que se encontraban en comunicación telefónica.

Primero tuvo la palabra Pampita, que de forma tajante desmintió la noticia: " Lo que dice Mariana Brey es mentira. Ojalá no repitan cosas que se dice que pasaron y no son ciertas. Es verdad que fuimos a una farmacia, que él se bajó y compró unas gotitas para los oídos que le dolían. Pero cuando subió nos besamos y un beso no mueve el auto. Es verdad que somos rechapadores, pero no para mover un auto (.). No me peleé con mi marido. Eso que contaron viene de la imaginación de alguna persona. Siempre me sorprende la mentira. Seguramente Mariana tuvo una mala fuente que la informó mal".

Pampita contó que está muy feliz junto a García Moritán, y que para ella su matrimonio es una prioridad: "Estoy feliz con mis hijos y mi marido. Es remala onda que digan que me peleé. Fueron unas vacaciones hermosas con nuestros hijos en familia y no me gusta que ensucien esta felicidad que estoy viviendo. Tengo una sensación de paz muy fuerte, junto a un hombre divino al lado mío, y a los hijos de los dos. Me interesa esta relación, apuesto todo a este amor y lo voy a cuidar".

En la vereda opuesta, Mariana Brey sostuvo su versión y, sin faltarle el respeto, contradijo a la modelo: "Entiendo que Pampita lo desmienta y que no le haya gustado la forma en que lo conté. No hubo mala intención. No soy parte de un clan de mujeres que quiere perjudicar a Pampita. Tampoco estoy obsesionada con ella. Me lo contaron dos o tres personas y, cuando lo dije al aire, me llegaron otros mensajes de gente que también presenció ese momento y por eso sostengo lo que conté".

Para dejar en claro que su información era confiable, Brey compartió en su Instagram una historia en la que mostró un tuit de Ángel de Brito, en el cual el periodista decía que, mientras una le mintió muchas veces, la otra jamás lo hizo.