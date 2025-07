Edith Hermida: “No sabemos qué va a pasar con Bendita”

Faltan apenas unas horas para que Bendita salga al aire por elnueve y todavía no hay solución para los planteos que realiza su conductor, Beto Casella, desde hace ya un largo tiempo. La relación entre Casella y su equipo de panelistas con las autoridades de la emisora está en tensión y en los últimos días, eso se notó al aire más que nunca. El miércoles, Casella -cansado de no recibir una respuesta a sus pedidos- decidió faltar, ese día condujo Edith Hermida, pero el jueves ella no quiso hacer el reemplazo y todos sus compañeros la apoyaron en su decisión, por lo que el clásico ciclo que cumple 19 años salió al aire sin conductor ni panelistas.

LA NACION habló con Hermida para saber qué pasa y cómo sigue esta historia. “Cómo sigue, no sé. Tienen que hablar con Beto y solucionarlo”, dijo tajante.

-¿Pero cómo llegaron a este punto?

-Viene de hace un tiempo y es una seguidilla de cosas. Beto siente que no lo tienen en cuenta, que lo ningunean.

-¿Qué pide?

-Hace rato que pide que nos acomoden los sueldos y que calefaccionen el estudio porque hace mucho frío y eso va a ser lo más difícil de solucionar porque ahora las luces son frías y los estudios muy grandes. Además, hay problemas con las cocheras...

-¿Por qué?

-No quieren darles cocheras a los invitados. Viene Rodrigo Vagoneta, trae sus cosas y tiene que arrastrarlas al estudio porque no lo dejan entrar con el auto. La otra vez invitamos a Rocío Marengo y no la dejaron entrar tampoco. Nosotros pedimos cochera para que entren con el auto, ya que no le mandamos remís y cuando llegan a la puerta no los dejan pasar. Marengo se fue porque está embarazada y no va a dejar el auto a dos cuadras del canal de noche, en una zona oscura. Y se fue. Entonces hace rato que Beto pide cocheras para los invitados.

-Y no lo escuchan...

-No. Y no es que no hay lugar porque somos el único programa en vivo. No hay nadie más en el canal. Le dicen que no. El otro día volvió a pasar lo mismo con Vagoneta y entonces antes de ayer no fue al programa [en referencia a Casella], como una forma de protesta.

Beto Casella reveló el motivo por el cual se ausentó de Bendita

-Lo reemplazaste vos en la conducción.

-Sí, porque en ese momento no sabía qué pasaba. Solo me comentaron que Beto no venía, y me pidieron que lo reemplazara e hice la conducción. Y a los 15 minutos me dicen por la cucaracha que Beto no viene porque está enojado. Y la verdad es que Beto es un tipo tan generoso, buen compañero que cuando tiene que saltar a favor de todos, lo hace. En el canal saben cómo es y cómo maneja y lidera este equipo. Al día siguiente me dijeron que Beto no solucionaba el conflicto y que no venía al programa. Entonces Leo, el productor, me pidió que otra vez lo reemplazara.

-¿Por qué le dijiste qué no?

-Porque una cosa es reemplazarlo cuando está de vacaciones o enfermo, o la otra vez que fue a un recital, y otra cosa es hacerlo en este momento. Me ponen en una situación horrible porque Beto salta en favor de unos compañeros y yo lo tengo que reemplazar. No, solucionen lo que tienen que solucionar, siéntense los que tengan que sentarse y lleguen a un acuerdo. Le dije que iba a pasar parte de enferma, y a partir de ahí todos empezaron a sumarse a esta enfermedad en conjunto para que se dé el diálogo que se tiene que dar.

-¿Y ahora?

-Todavía no sabemos nada.