26 de abril de 2019 • 13:11

No es novedad que Mario Pergolini y Eduardo de la Puente ya no tienen ningún tipo de relación, ni laboral ni personal. A pesar de haber compartido incontables horas de trabajo en los ciclos que marcaron sus carreras, Cuál es y Caiga quién caiga, los conductores no lograron limar sus asperezas y en diversas ocasiones dieron detalles de cómo se erosionó ese vínculo.

Ahora, De la Puente contó en Incorrectas, el programa que conduce Moria Casán, cómo fue que los años y los intereses los llevaron a separar sus rumbos: "La gente no crece toda para el mismo lado. Entonces, digamos que en algún punto los caminos medio se bifurcaron. Yo me transformé en un hippie roñoso al que no le importa tener una banda y salir a tocar en cualquier lado y volver sin un mango ni nada por el estilo, y Mario sacó a relucir su espíritu empresarial, que no digo que esté bien o que esté mal. El tipo va para ese lado y lo hace muy bien. Pero para llevar adelante la tarea de empresario tenés que tener ciertas aptitudes espirituales que yo por ahí no comparto, pero no digo que estén buenas ni malas", dijo.

Cuando Carolina Losada, una de las integrantes del programa, quiso saber más sobre esas "aptitudes espirituales", respondió: "Por ahí, pensar más en los números que en las personas. Pero ese es el rol de empresario. O sea, fuimos por lados diferentes", agregó.

Hace unos años, el periodista ya había dado detalles sobre su relación con Pergolini. En una entrevista con LA NACION, comentó: "No tenemos decretada distancia para nada. No tenemos relación, pero no es que si viene yo me voy a ir, al contrario, le digo 'vení sentate'. Con Mario hay una cuestión de incompatibilidad de caracteres. Realmente nos conocemos desde hace muchos años y estamos juntos desde muy chicos. Ahora somos grandes y todo lo que te va pasando en el medio te va haciendo madurar, para un lado, para otro y, por ahí, va ahondando las diferencias o sumando diferencias".