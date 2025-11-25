La burla de Pergolini por el escándalo de la AFA y la premiación a Rosario Central: “Soy el campeón legítimo”

Tras una semana con muchas polémicas en el fútbol argentino, que tuvo una coronación insólita a Rosario Central y una tajante respuesta de Estudiantes, Mario Pergolini se metió en el escándalo. El conductor de Otro día perdido bromeó por el trofeo que le dieron al conjunto rosarino, imitó a Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) con una actuación que incluyó a su público y cerró con un mensaje.

El conductor dio inicio a su programa este lunes con un ingreso diferente al de todos los días: entró al estudio con un trofeo en sus manos y unos lentes de sol. “¿Puedo preguntar de qué es esa copa?“, le consultó Agustín Aristarán, más conocido como “Radagast”, uno de sus panelistas.

Por su parte, Pergolini contestó con una burla directa a Tapia: “Me nombraron mejor jugador hispanoparlante intercontinental sub 70 de los últimos seis meses”. El presentador hizo alusión a la cantidad de campeonatos que se disputan en el fútbol argentino y los cuales aumentaron bajo la gestión actual. La semana pasada, la AFA consagró a Rosario Central como campeón del año tras una decisión en una asamblea, en el marco de una premiación que no existía, y horas más tarde, anunció la creación de la “Recopa de Campeones”, una competencia que empezará a disputarse el próximo año. En total, a partir de 2026 en la primera división se disputarán ocho torneos.

Mario Pergolini, mejor conductor hispanoparlante intercontinental sub-70 de los últimos 6 meses.

¡Felicidades! 🏆#OtroDiaPerdido pic.twitter.com/jdbA0d2wYH — OTRO DÍA PERDIDO (@otrodiaperdidok) November 25, 2025

Así, a modo de chiste, todos los presentes en el estudio -el público y los panelistas- le dieron la espalda a Pergolini, en referencia al episodio que se vivió este domingo en el Gigante de Arroyito. Tras la polémica premiación a Rosario Central, AFA obligó a Estudiantes -su próximo rival- a hacerle un pasillo de campeón al Canalla. El conjunto platense -que anteriormente había cuestionado la decisión y había desmentido haber votado a favor del título nuevo- cumplió con la orden, pero lo hizo con los jugadores dados vuelta.

“Ah, me hacen la gran Estudiantes. No se confundan, me premiaron por mi talento y el éxito del programa. Sumaron el rating de todas las visualizaciones de YouTube, Instagram, TikTok y todo, y soy el campeón legítimo de la tele. ¿Qué problema hay? Fue una elección transparente, la gente votó. No me dejan triunfar", continuó Pergolini, ironizando sobre las justificaciones de Tapia.

Luego bromeó: “Está bien, si quieren lo devuelvo. Pero eso sí: yo también voy a tener que devolver la guita del premio que iba a repartir con todos ustedes”. En ese momento, todos los que estaban dando la espalda se dieron vuelta, lo aplaudieron y le gritaron “campeón”. “Yo sabía que era el mejor”, le dijo Radagast a modo de chiste, a lo que Pergolini respondió con seriedad y ya fuera del personaje: “Así somos”.

El momento en el que los jugadores de Estudiantes le dieron la espalda a los de Rosario Central Captura

El misterio del boletín 6625

Tal como informó LA NACION, un nuevo capítulo se sumó este lunes a la novela del enfrentamiento entre la Asociación del Fútbol Argentino y Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes de La Plata. Surgieron sospechas respecto a una modificación en la resolución del boletín 6625, la cual perjudicaría al Pincha.

La nueva polémica se dio en base a la jugada de la AFA, vía la Liga Profesional de Fútbol, de “obligar” a Estudiantes a realizar el pasillo ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, puesto que ambos debieron enfrentarse por los octavos de final del Torneo Clausura tras la insólita consagración del conjunto rosarino. Los jugadores el equipo platense, por su parte, se dieron la vuelta y ni los miraron, en señal de desplante a la medida impuesta.

Lo cierto es que este lunes empezaron a circular rumores sobre una posible sanción de la AFA por el accionar del Pincha y luego aparecieron visualizaciones de resoluciones del Comité Ejecutivo de la AFA con fecha del 12 de febrero de 2025 pero que el contenido de ese archivo PDF fue creado este domingo, luego del partido en Rosario, a las 19.21. De esta manera se podrían crear argumentos para sancionar a los futbolistas de Estudiantes, a quienes ya se les había labrado un expediente disciplinario.