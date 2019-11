Marcelo Parrilli, representante de Ricardo Biasotti, habló con LA NACION y aseguró que la denuncia es una campaña mediática contra su cliente Fuente: Archivo

Esta mañana, ante el Juzgado Criminal y Correccional número 43, Anna Chiara del Boca denunció a su padre, Ricardo Biasotti, por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo" y "corrupción de menores", y pidió su detención.

"Vengo por el presente a formular denuncia penal por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por la relación de parentesco, y por el delito de corrupción de menores contra mi progenitor, Horacio Ricardo Biasotti, con motivo de los hechos que atentaron contra mi integridad sexual, cuando era solo una niña, hasta mis 8-9 años de edad", indica el escrito al que tuvo acceso LA NACION.

En diálogo con este medio, Claudio Calabressi, abogado de la hija de Andrea del Boca, informó que ahora se encuentran a la espera de que se los convoque para presentar la documentación correspondiente y para que Anna, de 19 años, haga su declaración. "Se trata de una sola causa sobre dos delitos. Nosotros estamos pidiendo que se investigue la posible comisión del delito de abuso sexual agravado por el vínculo en concurso ideal con corrupción de menores", explicó el letrado.

LA NACION se comunicó este jueves con Marcelo Parrilli, abogado de Biasotti, para saber si su cliente había sido notificado de la denuncia. "No, de la denuncia yo me entero porque como se venía hablando públicamente de que se iba a hacer, yo estaba haciendo un seguimiento en la Cámara Criminal y ahí me entero que fue presentada; además ni siquiera fue ratificada, de manera que no lo van notificar hasta que esté ratificada", explicó.

En lo que respecta al pedido de detención de Biasotti alegando "riesgo de fuga", su representante aseguró que el domicilio de su cliente es de conocimiento, y que "no presenta riesgo, ni peligro de entorpecimiento de la investigación, porque en líneas generales,esto ya se debatió en expedientes civiles hace más de 15 años. Intervinieron jueces, asesores de menores, fiscales, psicólogos, psiquiatras, en todos los incidentes que se fueron suscitando sobre violencia, donde se hicieron pericias y no surgió nada de esto; ahora se hará otro proceso en el que las pruebas documentales ya están y las que haya que producir van a ser periciales", informó el abogado, respecto a las pruebas que se encuentran "en expedientes civiles de familia que se tramitaron desde hace 15 años".

Recordemos que a fines de octubre, Del Boca y Biasotti se vieron las caras en una audiencia de conciliación que no terminó en buenos términos, y que se llevó a cabo en el marco de la demanda por "daños y perjuicios" que el padre de Anna Chiara le realizó a la actriz.

Asimismo, Parrilli aseguró que la denuncia de Anna Chiara era algo que "estábamos esperando", y que se trata de "una operación mediática". "Obviamente nadie se siente contento cuando lo denuncian penalmente, pero él [Ricardo] tiene la tranquilidad de que este es un hecho que no cometió, así que vamos a aportar pruebas en esa dirección. Yo creo que ha sido objeto de una campaña mediática muy grande durante 15 años que lo ha dañado mucho", manifestó el abogado.

El letrado también dijo que él, como profesional, actúa "primero en Tribunales y después en los medios. Prefiero decir algo que ya se hizo y no algo que se va a hacer, pero acá fue al revés y lo enfrentaremos. Biasotti está tranquilo, pero esto es constante", expresó Parrilli y añadió que aguardarán la ratificación de la denuncia. "Esperaremos a ver cómo avanza el fiscal con las pruebas, pero mucho antes que eso nosotros nos vamos a presentar", adelantó.