Andrea del Boca y Ricardo Biasotti no sólo no consiguieron llegar a un acuerdo, sino que su audiencia en Tribunales terminó con gritos y amenazas

Hace una semana parecía que estaban muy cerca de llegar a un acuerdo y dejar atrás los roces del pasado. Después de 15 años, Andrea del Boca y Ricardo Biasotti se volvieron a encontrar cara a cara en la justicia y, si bien no hubo conciliación (el empresario pidió una prórroga), el trato había sido muy cordial entre ellos y hasta manifestaron sus intenciones de dar vuelta la página.

Sin embargo, en el día de hoy todo cambió. En un nuevo encuentro en Tribunales, no sólo no hubo acuerdo, sino que todo terminó en un gran escándalo. Según Del Boca y su abogado, Juan Pablo Fioribello, Biasotti puso una condición para levantar la denuncia contra su ex por daños y perjuicios: que le garanticen por escrito que su hija Anna Chiara no lo va a denunciar en la justicia por abuso sexual.

Recordemos que hace unos meses, la adolescente contó en una conocida revista las reiteradas situaciones incómodas que vivió de pequeña en la casa de su padrecuando era niña. Desde entonces, el juez prohibió todo tipo de acercamiento entre ellos, mas allá de su propia intención de no querer ver más a Biasotti.

Al parecer, el pedido del empresario desató un gran escándalo en la audiencia que terminó en gritos, insultos y amenazas cuando la actriz se negó a aceptar este acuerdo. Sin conciliación alguna, y tras asegurar que confía en la justicia, Andrea Del Boca habló con Confrontados a la salida del juzgado. "Yo estoy muy bien. De los detalles de la audiencia preferiría que hablara el doctor [en referencia a Fioribello]. Intento dar vuelta la página y seguir adelante. Lo único que quiero como madre es que mi hija esté bien y acompañarla", expresó la actriz.

Enseguida, tomo la palabra su abogado, quien explicó con lujo de detalles lo que ocurrió dentro de Tribunales. "El manejo psicológico que se quiere hacer por parte del señor Biasotti y sus abogados de querer dilatar esto, lo único que hace es generar más daño. No se sabe ni lo que reclaman. Nosotros y el juzgado queremos llegar a un acuerdo pero ellos plantean una cosa que no se sabe ni qué es. Dicen que no es dinero. Lo único que tienen en el fondo es un gran odio personal hacia Andrea y su familia", disparó el profesional.

Minutos después, el representante legal y amigo personal de Andrea se refirió a la propuesta de Biasotti para levantar la denuncia contra su ex. "Sugirió que convenzamos a la hija de que no le realice una denuncia. Yo la verdad que no tengo poder sobre lo que va a hacer la hija o no. Recordemos que denunció públicamente haber sido abusada psicológicamente y sexualmente, una cosa aberrante. Y acá lo que se quiso hacer es manipular", señaló el letrado.

Tras aclarar que Anna Chiara no quiere tener ningún tipo de relación con Biasotti, Fioribello aseguró que fue amenazado por el financista al no aceptar el trato. "Ya a esta altura es una falta de respeto a la justicia, a la familia Del Boca y a mí porque en el medio hubo mensajes cuasi mafiosos de que si no se llegaba a un acuerdo, él tenia un inmenso poder económico en el Gobierno. A mí nadie me va a venir a apretar", lanzó enojado.

Por último, explicó cómo sigue el proceso judicial y advirtió que Biasotti pretende una indemnización de medio millón de dólares. "Pediremos el pronto pase a una sentencia, el juzgado lo va a entender. Lo que se pide no tiene sentido. Es más, está demandando a la madre de Andrea también, una mujer de 88 años. Se quiere quedar con la propiedad de la familia, que es donde vive su hija, el que quiere tener un acercamiento", remató con ironía.