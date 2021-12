Ricardo Biasotti declaró en la causa por abuso sexual agravado tras la denuncia de su hija, Anna Chiara del Boca

Este martes se llevó a cabo la indagatoria a Ricardo Biasotti, el padre de Anna Chiara del Boca, la hija de la actriz Andrea del Boca. La indagatoria se produjo en el marco de la denuncia de Anna Chiara por abuso sexual agravado.

Este miércoles por la mañana, Carlos Monti dio detalles de la causa y aseguró que, de ser declarado culpable, el empresario podría tener una condena que rondaría entre los 15 y 20 años de prisión.

“La causa la lleva el juzgado número 43. Biasotti declaró durante tres horas por Zoom y fue derribando cada una de las acusaciones que se le fueron presentando. Se presentaron pericias y testigos que avalaron lo dicho por Anna Chiara”, comentó el periodista en Nosotros a la mañana.

En cuanto a cómo sigue el proceso judicial, Monti explicó: “De acá a diez días, la jueza deberá resolver si le dicta el procesamiento, la falta de mérito o el sobreseimiento”.

Juan Pablo Fioribello, el abogado de Anna Chiara del Boca, se mostró convencido de que Ricardo Biasotti será sentenciado y cumplirá una condena. En tanto, Marcelo Parrilli, representante legal de Biasotti, sostubo que no hay elementos para condenar al empresario. “Una vez que dicte su sentencia va a ser apelada. Irá a la cámara y llevará más tiempo. Tomó intervención la Unidad Fiscal de Delitos Sexuales en Menores. Es una cosa muy grave. Es un abuso doblemente agravado por el parentesco y por tratarse de una menor”, concluyó.

Cabe recordar que el juez Pablo García De La Torre dispuso una nueva prórroga de la prohibición de acercamiento que rige sobre Biasotti, quien no puede tomar contacto “por cualquier medio y forma” con la hija de Andrea del Boca, que días atrás cumplió 21 años.

La denuncia

El 21 de noviembre de 2019, los abogados de la hija de Andrea del Boca hicieron una presentación en donde denunciaban hechos de los que Anna Chiara habría sido víctima entre sus cinco y nueve años, aproximadamente. En dicho texto, al que pudo tener acceso LA NACION, figuraba que la denunciante desconocía el domicilio real de su progenitor y presunto abusador.

Horas después de la denuncia judicial de su hija, Biasotti rompió el silencio. A través de mensajes de WhatsApp enviados al programa El diario de Mariana (eltrece), negó los cargos formulados en su contra. “Hace tres semanas que estoy esperando la denuncia y acá estoy. No me fugué ni soy un poderoso como se quiere hacer creer, ni tengo contactos con gente del poder ni con los medios [...] Soy una persona normal y están inventando todas estas cosas para darle un tinte sensacionalista al tema. Siempre estuve a derecho en todas las denuncias infundadas que me han hecho y en las cuales fui sobreseído. Y estaré a derecho en esta también”, aseguró en ese momento.

A partir de allí, los abogados de Biasotti presentaron diferentes pedidos de nulidades, pero fueron denegados por el juez que entiende en la causa.