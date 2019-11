El abogado de Ricardo Biasotti, Marcelo Parrilli, se refirió a la denuncia de Anna Chiara del Boca

Marcelo Parrilli, abogado de Ricardo Biasotti, se refirió a la denuncia de Anna Chiara del Boca contra su padre por "abuso sexual ultrajante" . "El señor Biasotti tiene la tranquilidad que es absolutamente inocente, ajeno a los delitos que le imputan. De todas maneras vamos a presentar pruebas para demoler esta denuncia", declaró el abogado en Confrontados, ciclo de Canal 9 que conducen Rodrigo Lussich y Carla Conte.

"Cuando tomamos conocimiento de la denuncia de Anna Chiara, nos presentamos inmediatamente en la cámara del crimen. La denuncia fue realizada el jueves 21 de noviembre y el viernes 22 temprano nos presentamos con Biasotti. La denuncia todavía no ha sido ratificada, cosa que tiene que hacer la propia denunciante, Anna Chiara", aclaró.

Según la versión del abogado Parrilli, " casi toda la vida la familia Del Boca atacó muy brutalmente a Biasotti". "En las últimas semanas esto se recrudeció. Es una repetición constante de mentiras e inventos que pretenden crear algún tipo de posverdad y un clima hostil hacia Biasotti".

Lussich le preguntó al abogado si era cierto que para aceptar una conciliación en el juicio que tiene con la actriz, Biasotti pidió que su hija no lo denunciara por abuso. "Eso es absolutamente falso. Una burrada que nadie puede pedir. No concilió porque la parte contraria no lo quiso hacer. Fue inverso lo que sucedió: la otra parte dijo que si no conciliaba se lo iba a incendiar en los medios con una denuncia como la que se terminó concretando. Acá hay dos víctimas, Anna Chiara y el señor Biasotti".

Asimismo, Parrilli desmintió que un fallo judicial le prohibiera a Biasotti ver a su hija en los últimos diez años. "No la vio porque Andrea Del Boca se dedicó a impedirle ejercer su rol de padre. No fue la Justicia la que le prohibió a Biasotti tener contacto con su hija, pero a través de distintos planteos judiciales eso se volvió imposible. Otra falsedad es que se dijo que había secuestrado a su hija y en verdad estaba en su espacio de visita. Y así una enorme cantidad de mentiras que están instaladas mediáticamente. Escucho barbaridades. Si tomamos el expediente podemos comprobar que todo fue al revés de lo que dice Andrea Del Boca. Espero que esta sea la última aventura que emprendan contra Biasotti y también contra su hija Anna Chiara. Es una chica que no tuvo padre porque el entorno le generó esta creencia", aseguró.