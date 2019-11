Andrea del Boca estuvo junto a Susana Giménez Crédito: Prensa Telefe

Invitada al ciclo de Susana Giménez, Andrea del Boca contó cómo proyecta su próximo año en lo profesional. En compañía de su abogado, también ahondó en la denuncia realizada por su hija, Anna Chiara del Boca, por abuso sexual, contra su padre.

La primera sorpresa que se llevó la conductora del ciclo fue ver a su invitada luciendo un pelo corto, e inmediatamente le preguntó a qué se debía ese cambio de look: "Quería hacer un cambio, a mí me encantó. No sabés lo bien que se siente, aparte, necesitaba un cambio. Así que estoy ahí, reconociéndome".

Con respecto a su presente laboral, la actriz se mostró muy entusiasmada y reconoció que su carrera se encuentra en plena forma: "Terminé Brujas en la calle Corrientes, festejé mis cincuenta años arriba de un escenario, que es un placer, aparte me encanta decirlo. Estoy en lo personal muy feliz, vuelvo a la televisión, con un programa propio como conductora".

Andrea también contó que su abogado es su nuevo manager y ante la pregunta de Susana de si también es su pareja, la actriz prefirió no contestar. Luego, Del Boca habló sobre sus nuevos trabajos: " Vuelvo a la ficción, hacia mediados del año que viene, con un proyecto que es una serie de diez capítulos. Estoy muy apasionada. Me gustó mucho el libro, ahí hago de una vengadora. Estoy practicando tiro, soy buenísima. Se llama Rendirme jamás".

Hace muy pocos días, la hija de Andrea, Anna Chiara del Boca denunció a su padre, Ricardo Biasotti, por abuso sexual ultrajante agravado por el vínculo y por corrupción de menores. Por ese motivo, la actriz explicó cómo llegó Anna a la decisión de realizar la denuncia formal: "Esto es un proceso largo y doloroso. Ella me contaba las cosas, era muy chiquita y no podía hacer la denuncia, entonces yo era la que informaba a un juez de familia. La Justicia de ese momento, hace quince años, era distinta. En el 2010 un juez prohibió que la vea. Fueron años muy duros. Lo que aprendí en todo este tiempo con la maternidad, es que uno tiene que preguntarse para qué y no por qué, porque hay situaciones que te exceden, y la verdad es que Anna necesitaba de una mamá todo terreno, una mamá fuerte y que estuviera sosteniéndola".

Andrea se mostró muy orgullosa de la fortaleza de su hija: "Es lo mejor, es una mujer muy decidida, muy fuerte y muy sólida. Siempre me dijo que, cuando tuviera 18 años, iba a hacer la denuncia ella directamente. Es doloroso cuando una mujer joven, como Anna, sale a confesar su dolor y, al hacer una denuncia en la Justicia, la reacción de algunas personas es denigrarla y tildarla de mentirosa. Hay tantas mujeres, niñas adolescentes y mujeres grandes que nunca se atrevieron a decirlo y, cuando se animan, las castigan diciéndoles 'mentirosas', eso es volver a victimizarlas".

En esa instancia de la entrevista, se sumó al living el Doctor Fioribello, abogado de Del Boca, que agregó información relevante: "En toda mi vida nunca vi un causa como esta, de tanta perversión, de tanto cinismo y de tanta mentira. Estamos hablando de una persona cuya característica principal es intimidar a todo el entorno a través de abogados y marionetas rentadas que pone en algunos canales a hablar. Dijeron que la chica era una fabuladora, y después se la agarró conmigo diciendo que era un mafioso. El objetivo es generar miedo y, con la experiencia que tengo, nadie nos va a poder intimidar, ni siquiera inventándonos denuncias".

Andrea del Boca, junto a ssu abogado, el doctor Juan Pablo Fioribello Crédito: Prensa Telefe

Con respecto al estado actual de la causa, el abogado detalló: "Se presentó la denuncia los días pasados y se pidió la inmediata detención porque es grande el riesgo de fuga. Ahora hay que esperar la resolución que disponga el juzgado a ver qué medida adopta. La pena que puede llegar a afrontar una persona así, ante el delito de abuso sexual ultrajante agravado, por ser menor y por ser su hija, con corrupción de menores, es de casi veinte años de prisión. Entonces es lógico que quiera o intente eludir a la Justicia". Por otra parte, Fioribello explicó que la intención es que la denunciante declare en Cámara de Gesell.

En el tramo final de la nota, la propia Anna se comunicó a través de una llamada telefónica aunque manifestó que su intención no era hablar de la denuncia: "Eso es algo que moviliza bastante, pero no quise dejar de llamar y mandar mi buena energía a mamá", expresó.