Ricardo Biasotti habló tras ser denunciado por abuso sexual por su hija Anna Chiara del Boca

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de noviembre de 2019 • 09:53

Ricardo Biasotti rompió el silencio tras la denuncia judicial de su hija Anna Chiara del Boca en su contra por abuso sexual agravado. "Soy una persona normal y están inventando todas estas cosas para darle un tinte sensacionalista al tema", fue el mensaje que el empresario le envió a Marina Calabró mientras la panelista estaba al aire en el ciclo de eltrece, El diario de Mariana.

Anna Chiara denunció ayer a su padre por "abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo" y "corrupción de menores", ante el Juzgado Criminal y Correccional número 43, a cargo del magistrado Pablo García De La Torre. En diálogo con LA NACION, Claudio Calabressi, abogado de la hija de Andrea del Boca, informó que ahora se encuentran a la espera de que se los convoque para presentar la documentación correspondiente y para que la joven de 19 años declare.

"Se trata de una sola causa sobre dos delitos. Nosotros estamos pidiendo que se investigue la posible comisión del delito de abuso sexual agravado por el vínculo en concurso ideal con corrupción de menores", comunicó el abogado que representa a la joven junto a la letrada Paula Ojeda.

En El diario de Mariana, Biasotti, desde mensajes vía WhatsApp, explicó: "Hace tres semanas que estoy esperando la denuncia y acá estoy. No me fugué ni soy un poderoso como se quiere hacer creer, ni tengo contactos con gente del poder ni con los medios (...) Soy una persona normal y están inventando todas estas cosas para darle un tinte sensacionalista al tema. Siempre estuve a derecho en todas las denuncias infundadas que me han hecho y en las cuales fui sobreseído. Y estaré a derecho en esta también".

Un extracto de la denuncia de Anna del Boca a la que pudo tener acceso LA NACION

Biasotti aclaró que "no es un poderoso" en relación a que los abogados de Anna Chiara pidieron su detención inmediata "a fin de evitar fugas o posibles entorpecimientos a la investigación criminal, dado el conocido poder económico del denunciado".

Riesgo de fuga

Marcelo Parrilli, abogado de Biasotti, le dijo ayer a LA NACION que la denuncia "ni siquiera fue ratificada, de manera que no lo van notificar hasta que esté ratificada". También, en lo que respecta al pedido de detención de Biasotti alegando "riesgo de fuga", aseguró que el domicilio de su cliente es de conocimiento. Además detalló: "No presenta riesgo, ni peligro de entorpecimiento de la investigación porque en líneas generales, esto ya se debatió en expedientes civiles hace más de 15 años. Intervinieron jueces, asesores de menores, fiscales, psicólogos, psiquiatras, en todos los incidentes que se fueron suscitando sobre violencia, donde se hicieron pericias y no surgió nada de esto; ahora se hará otro proceso en el que las pruebas documentales ya están y las que haya que producir van a ser periciales". Con respecto a esas pruebas, se encuentran "en expedientes civiles de familia que se tramitaron desde hace 15 años", explicó.

Recordemos que a fines de octubre, Del Boca y Biasotti se encontraron en una audiencia de conciliación que no terminó en buenos términos. La misma se llevó a cabo en el marco de la demanda por "daños y perjuicios" que el padre de Anna Chiara le realizó a la actriz.

La opinión de Lucía Galán

Lucía Galán fue consultada sobre la denuncia de Anna Chiara. La cantante fue muy amiga de Andrea del Boca hasta que se distanciaron y los rumores de esa época apuntaban a Biasotti como responsable. "Lo vi dos veces en mi vida pero considero que es un tema muy delicado. Yo personalmente lo hubiera tratado puertas adentro. No por ser personajes públicos, todo tiene que ser público. Creo que hay cosas que se hablan dentro de la casa o de un juzgado, hay límites. A mi hija no la hubiera dejado hablar públicamente (...) Cuando me divorcié de mi marido, yo siempre le hablé bien de él a mi hija y lo mismo hizo él de mí", dijo desde un móvil con el programa Hay que ver.

Además reflexionó: "Si lo hizo, que pague. Y si no, sería una lástima porque es muy feo ensuciar a alguien así. Yo lo vi dos veces y es complicado. Calculo que saldrá a hablar, él o sus abogados. Tiene derecho a defenderse".

Lucía Galán opinó sobre la denuncia de Anna Chiara del Boca contra su padre Ricardo Biasotti. Fuente: El Nueve 04:26

Video