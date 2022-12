El accidente que habría provocado la enfermedad de Bruce Willis y la demanda que presentó el actor

escuchar

A comienzos de 2022, la familia de Bruce Willis anunciaba en las redes sociales que el actor se retiraba del mundo de la actuación debido a que padecía un trastorno neurológico que puede generar dificultades en la expresión o en la comprensión, llamado afasia. En las últimas horas, el diario The Sun publicó una teoría que proviene del entorno de la estrella, en donde indican que la enfermedad podría venir de un accidente que sufrió hace un tiempo durante una grabación.

Según un nuevo informe, el actor de 67 años presentó una demanda contra una productora por una lesión que sufrió durante el rodaje de la película de acción Tears of the Sun, en 2002 . En los últimos días, un amigo cercano declaró que ese problema sufrido en el rodaje podría estar relacionado con su diagnóstico.

En 2004, Willis demandó a Revolution Studios alegando que había “sufrido importantes lesiones mentales y físicas” en octubre de 2002, cuando supuestamente fue golpeado en la frente por un proyectil en el set de grabación . Según Deseret News, un sitio que siguió la historia de la demanda en su momento, Willis alegó que el proyectil había sido detonado por el equipo de efectos especiales de la película como parte de una explosión pirotécnica mientras filmaban, pero algo salió mal.

Bruce Willis con todas sus hijas, su mujer y su ex esposa, Demi Moore

En los documentos judiciales Willis afirmó que, a causa de esto, había “soportado un dolor y un sufrimiento mental, físico y emocional extremos” . La demanda en sí no pedía compensación monetaria por lo ocurrido y hasta el momento, según The Guardian, la resolución legal del conflicto no está clara.

“ Los cambios empezaron a notarse hace unos cinco años. Al principio no era nada importante, solo pequeñas cosas, como necesitar ayuda con los cables cuando usaba auriculares en una grabación” , dijo el amigo del actor a The Sun.

“Todos los que lo conocíamos nos dábamos cuenta de que algo no andaba bien, sólo que no sabíamos el diagnóstico exacto, nada más que algo cognitivamente iba mal y eso no era un secreto. Igualmente, este diagnóstico específico y el hecho de que no fuera a actuar nunca más fue sorprendente para todos ”, agregó esta persona.

En caso de que estas acusaciones fuesen ciertas, la teoría plantea la posibilidad de que Bruce haya estado luchando con problemas durante mucho más tiempo del que se creía, incluyendo el año 2010, cuando el director Kevin Smith habló del mal comportamiento de la estrella en el set de Dos inútiles en patrulla. De hecho, tras el anuncio de la familia de Bruce, Kev se disculpó por haber presentado quejas “insignificantes” sobre la profesionalidad del actor, estuvieran o no relacionadas con lo que le ocurría.

La carta de la familia

En marzo fue Rumer, la mayor de las tres hijas que tuvo el actor con Demi Moore, la encargada de comunicarle al mundo el difícil momento que atravesaba su padre. Este mensaje fue automáticamente replicado por la actriz, la actual esposa del actor y el resto de sus hijas.

“A los asombrosos seguidores de Bruce, como familia queríamos compartir que nuestro amado Bruce ha experimentado algunos problemas de salud, y recientemente recibió un diagnóstico de afasia, una condición que está perjudicando sus habilidades cognitivas”, comenzaba el texto.

Asimismo, indicaron que debido al diagnóstico, el protagonista de Duro de matar se iba a alejar de los sets de rodaje. También agradecieron el cariño y apoyo del público. Las palabras estuvieron acompañadas por una imagen de Willis vestido con una bata de baño, un paño en la cabeza, unos anteojos de sol oscuros y su pícara sonrisa.

El comunicado de la familia de Bruce Willis para informar sobre su enfermedad Instagram

El anuncio del retiro de Willis de la actuación puso fin a 42 años de trabajo de esta estrella nacida en Alemania en 1955, pero nacionalizada estadounidense. Además de interpretar personajes, durante su carrera también fue empresario, productor cinematográfico, músico y cantante.

La noticia tomó por sorpresa a todo Hollywood y, luego de la publicación en redes sociales, recibió muchos mensajes de apoyos y fuerza para enfrentar esta difícil situación. “Envío amor y luz para vos, Bruce y toda la familia”; “Los quiero tanto”; “Amamos tanto a Bruce, ¡nos dio tanto! Qué carrera asombrosa. Que descanse y se recupere”, y “Les envío mucho amor a vos, Bruce y a toda esa hermosa familia”, fueron algunas de las palabras de Marlene King, Tommy Dorfman, Debi Mazar y Evan Ross Katz, respectivamente.

LA NACION