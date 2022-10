El actor T.J. Miller dijo que Ryan Reynolds lo maltrató durante la filmación de Deadpool

escuchar

Para un actor el reconocimiento general por sus habilidades interpretativas suele ser una de sus metas más anheladas. Un objetivo que suele venir acompañado de una fama que no siempre asume la forma deseada. La maquinaria de promoción de Hollywood combinada con la implacable omnipresencia de las redes sociales puede resultar en la invasión de la privacidad de quiénes no siempre están listos para tolerar el escrutinio. Entre ellos, algunos logran vencer a la trituradora del ojo público y salir bien parados tanto en su vida profesional como en lo que el público ve de su vida personal. Uno de los ejemplos más claros de esa tremenda hazaña es Ryan Reynolds, un actor que hizo de un personaje exitoso, Deadpool, su caballito de batalla y de su natural carisma la mejor arma para lidiar con las consecuencias de la celebridad.

Generalmente apreciado y reconocido como una persona divertida y solidaria, además de un excelente promotor de sí mismo y sus diferentes proyectos, Reynolds lleva años de carrera riéndose de su fama y de la percepción que los espectadores tienen de él. Así, su más reciente gracia al anunciar el comienzo del rodaje de Deadpool 3 y la incorporación de Hugh Jackman como Wolverine a la película, provocó el aplauso y las carcajadas de sus fanáticos. Aunque también despertó alguna que otra crítica. Cuando la aceptación parece unánime, la ley no escrita de Hollywood indica que tarde o temprano aparecerá quien intente bajar al ídolo de su pedestal.

Ryan Reynolds y T.J. Miller en una escena de Deadpool 2 Archivo

Y eso es precisamente lo que aparentemente intentó hacer unos días atrás el comediante T.J. Miller cuando contó en un podcast, al que fue invitado, lo mal que lo pasó durante la filmación de Deadpool . El actor aseguró que nada fue como esperaba al interpretar a Weasel, el barman y mejor amigo del antihéroe Wade Wilson, por culpa del propio Reynolds. “Me trató muy mal cuando estábamos filmando”, dijo Miller que aventuró también que no cree que lo vuelvan llamar para actuar en la tercera entrega de la película.

Claro que lo que no explicó el actor de Silicon Valley fue que la baja -nula- probabilidad de que lo contraten para trabajar en una película de Marvel tiene poco que ver con Reynolds y mucho con sus malas actitudes y escándalos varios que protagonizó en los últimos años . A saber: en 2018 los productores de la exitosa comedia Silicon Valley, en la que Miller se destacaba como el excéntrico Erlich Bachman decidieron despedirlo por sus constantes ausencias en el set, sus excesos con el alcohol y las drogas y los rumores de acoso y abuso sexual que una vez concretada su salida del programa se dieron a conocer públicamente. Y aunque Miller negó la acusación y no fue formalmente denunciado por ella, sí tuvo que lidiar con la ley cuando aparentemente hizo una falsa denuncia alegando que una mujer llevaba una bomba en el tren en el que él estaba viajando. La investigación concluyó que se trataba de una revancha contra una pasajera que viajaba en su mismo vagón con la que el actor, en estado de ebriedad, había estado discutiendo violentamente antes de que lo obligaran a bajarse. Y aunque finalmente los cargos fueron descartados sin llegar a juicio, un tiempo después Miller volvió a ser noticia cuando fue acusado de maltratar a la actriz Alice Wetterlund en las grabaciones de la sitcom.

“¿Trabajaría con Ryan de nuevo? No, no lo haría. De alguna manera le deseo lo mejor porque es buenísimo lo que hace en Deadpool. Me parece raro que me odie”, dijo Miller en el podcast para luego agregar su opinión sobre Reynolds llamándolo un “tipo inseguro”. “Es tan bueno como comediante que aun cuando le tapan la cara, es tan rápido y gracioso que funciona. Me encanta como comediante, pero me parece que después de volverse súper famoso después de la primera Deadpool , las cosas cambiaron”, opinó el actor que definitivamente no volverá a aparecer en la nueva entrega del caótico superhéroe.