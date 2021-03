El amor de Pampita por Roberto García Moritán: “Con él fue recíproco”

Este sábado, PH, Podemos Hablar inició su quinta temporada al aire en la pantalla de Telefe con nuevos agregados al formato del programa y los protocolos correspondientes. Carolina “Pampita” Ardohain fue, junto a Leo Sbaraglia, Alberto Cormillot, Vicky Xipolitakis y Rodolfo Barili, una de las invitadas y habló sobre su presente amoroso y la dulce espera de su bebé.

“Estoy en mi mejor momento. Hay una cosa del aura de estar embarazada que hay que disfrutar y aprovechar”, expresó radiante en el segmento de apertura del programa, en el que se ‘testea’ el estado de ánimo de los invitados.

La modelo también se refirió al amor que la une a su esposo, el empresario Roberto García Moritán, y se mostró convencida de que en la adultez “se puede amar tanto o más que en la adolescencia”. Sobre ello, dijo: “Creo mucho en el amor. Depende de uno; de si querés amar y dar todo. Yo lo he hecho en todas las relaciones. Después, lo que pase o si funciona, es otra cosa, pero en mi forma de ser, te quedás con la tranquilidad de que lo diste todo, de que amaste, de que te la jugaste”, opinó.

Tras ello, la conductora de Pampita Online mencionó que su historia con su actual pareja “fue distinta, porque fue recíproco, los dos estábamos dispuestos a dar lo mismo, el cien por cien, a formar una familia”, comentó. Ante este comentario, el conductor del programa, Andy Kusnetzoff, indagó: “¿Y antes?”, quiso saber. “Uno no sabe que pasa del otro lado. Yo sé que siempre doy todo, y si las dos partes dan lo mismo, funciona”, zanjó Ardohain.

Sobre cómo atraviesa este embarazo, la modelo expresó que “es igual de mágico” que el de sus otros hijos -fruto de su anterior matrimonio con Benjamín Vicuña-. “Es la misma sensación de flotar de alegría, con esa sonrisa en la cara. Esa cosa muy sobrenatural”, manifestó, y aclaró que todavía la pareja no ha resuelto el nombre del bebé, elección que definirá en el momento del nacimiento. “Nunca nombré a un hijo antes de verlo. Hay una lista hecha por familiares que van tirando nombres y hay algunos favoritos más que otros, pero lo definirá la cara”, adelantó.

[#PodemosHablar] @pampitaoficial: "Este amor es distinto porque es recíproco" 🗣 ¡La top y Roberto García Moritán en su mejor momento y en la dulce espera! Así lo contó en el punto de encuentro 👇 pic.twitter.com/c5qolM1ad8 — telefe (@telefe) March 21, 2021

En uno de los momentos más emotivos del programa, Pampita participó en un Frente a frente con Leonardo Sbaraglia, segmento en el que ambos se hicieron preguntas mutuas en un cara a cara a través de una mampara.

“A vos que hacés tantas preguntas, ¿qué sentís que no te han preguntado tanto y fuera del juego mediático de esa Caro que no apareció tanto?”, quiso saber el actor, que recibió por respuesta: “Creo que siempre tengo como una muralla y que doy hasta cierto punto y hay cosas que me gusta que queden entre los más íntimos. Nunca me sentí una abanderada de ciertas cosas, de tener que representar a otras personas; eso me lo guardé para mí. Como que conocen una parte súper linda, pero hay todo un lado difícil, duro, del día a día, que no saben lo que es estar en esos zapatos”, confesó Carolina.

Cuando llegó su turno, Pampita quiso saber cuál fue el dolor más profundo que tuvo que atravesar Sbaraglia. El actor contó entonces que el momento personal más difícil para él ha sido la separación de sus padres. “Aún hoy día muchas veces me pregunto cómo eso sigue teniendo un efecto en muchas de mis resoluciones o de mis salidas. No sé por qué me dolió tanto, lo sigo intentando averiguar. Me partió. Por eso me costó tanto mi propia separación, tardé mucho tiempo en poder plantearlo, asumirlo y procesarlo. Pero también tengo la sensación de que lo estoy sanando bien, de que se está cerrando. Y tengo una familia maravillosa y muy unida con la que hemos pasado momentos fuertes en los últimos años”, respondió el actor.

LA NACION