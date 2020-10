El arrepentimiento de Jennifer Lawrence tras pasar por el altar Crédito: shutterstock

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de octubre de 2020 • 09:54

Jennifer Lawrence está felizmente casada desde hace un año con el galerista de arte Cooke Maroney. Sin embargo, hay algo que se arrepiente de no haber hecho antes de pasar por el altar: tener una gran despedida de soltera.

"Tuve un gran pijama party en mi departamento", le reveló a Heather McMahan durante una charla con el podcast Dear Media Absolutely Not, cuando la periodista le preguntó qué había hecho para celebrar el fin de su soltería. "Pero debo confesar que me arrepiento de no haber planeado algo más grande".

Lawrence se casó casi al mismo tiempo que una de sus mejores amigas, por lo que los festejos de ella fueron en algún punto también los de la actriz. "Una de mis amigas tenía planeada su boda muy cerca de la mía y yo fui a su despedida que después, bien leonino de mi parte, terminamos convirtiendo en mía también", señaló.

"Fue el fin de semana más divertido de toda mi vida. No sé cómo se sintió ella, pero yo la pasé muy bien", agregó entre risas la protagonista de El lado luminoso de la vida.

Jennifer y Maroney dieron el "sí quiero" en octubre del 2019 durante una ceremonia privada que se realizó en una mansión de Rhode Island, Estados Unidos. Los flamantes esposos eligieron celebrar su amor en una fiesta relajada, con un menú sorpresa, y estuvieron acompañados de muchos famosos, entre los que se encontraban Adele, Emma Stone, Ashley Olsen y Kris Jenner.

El peor papelón de su vida

Durante la charla, Lawrence también recordó su famoso blooper en los premios Oscar del 2013, cuando al ir a recoger la estatuilla tropezó en la escalera y cayó al piso. "Estaba muy nerviosa y ni siquiera pensaba en la posibilidad de ganar. De repente dicen mi nombre y yo empecé a sentirme feliz pero al mismo tiempo shockeada, como que me abstraje de ese lugar".

"Después me caí y simplemente borré todo de mi mente, mi cerebro se puso completamente negro", reconoció, y reveló que aunque usó el humor para pasar el mal rato, le dio un poco de vergüenza. "Ahora que soy más grande puedo mirar ese momento con cariño, pero durante mucho tiempo fue un tópico sensible".

Una de las cosas que más le molestó por ese entonces, fueron las especulaciones de que lo había hecho a propósito. "Lo siento mucho, pero yo vi a Anderson Cooper en CNN diciendo tres días después algo como, 'oh, claramente fue algo falso', y para mí eso fue devastador porque fue un momento horrible y humillante", explicó. "Yo no sé si alguna vez tendré la oportunidad de dar un discurso como ese nuevamente, no se sintió bien no haber tenido las palabras adecuadas", explicó.

Volviendo a hablar sobre Cooper, Jennifer aseguró que habló de esta situación con el periodista y hoy en día está todo en buenos términos: "Lo vi en una fiesta de navidad y se lo hice saber, pero se disculpó así que creo que ahora somos amigos".

Conforme a los criterios de Más información