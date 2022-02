El asado de “Las Elegidas”: Valeria Lynch, la gran ausente

Se juntaron todas menos ella. La versión oficial asegura que Valeria Lynch no pudo asistir por compromisos laborales sin embargo, las malas lenguas aseguran que no fue invitada al encuentro de Las Elegidas, donde se reunieron las más reconocidas cantantes de nuestro país, desde Patricia Sosa, a Lucía Galán, Julia Zenko, Sandra Mihanovich, Marilina Ross, Marcela Morelo y Elena Roger, entre otras.

“La versión oficial dice que Valeria Lynch estuvo invitada pero que no pudo llegar por un tema laboral. Ella está trabajando en Uruguay y un canal de televisión debía concederle un permiso para poder viajar y no ocurrió”, comentó Carlos Monti este viernes en Nosotros a la mañana, por eltrece, mientras mostraban imágenes del gran encuentro y asado de artistas.

Valeria Lynch, la gran ausente del encuentro y asado de cantantes

Una pelea histórica

Sin embargo, esa versión no convenció a sus compañeros. “La otra versión, la extraoficial, es que como estaba Patricia Sosa no fue invitada para evitar tensiones. Recordemos que la disputa entre ellas comenzó tiempo atrás por un famoso streaming”, aclaró el periodista.

En efecto, la histórica mala relación entre ambas cantantes cristalizó durante el momento más álgido de la pandemia, y por una superposición de fechas vía streaming. Tanto Valeria Lynch como Patricia Sosa han hablado al respecto , dando a entender que el conflicto ya no tiene vuelta atrás.

En el piso de Intrusos en el Espectáculo, por América TV, Andrea Bisso aportó más detalles de aquella disputa: “El 7 de agosto de 2020 Patricia Sosa tenía programado un show de streaming. Valeria lo tenía programado para el 31 de julio pero por temas técnicos (no se escuchaba) lo tuvo que suspender y la ticketera le ofreció como nueva fecha el 7 de agosto”, relató la periodista.

“Al enterarse, Patricia la llamó y le dijo: ‘che, mirá que estoy yo’. Y ella no lo cambió. Sosa lo cambió para el 14 de agosto pero le hizo la cruz. Tuvieron una charla muy fuerte y cuando todo este grupo de amigas tomó conocimiento de lo sucedido, se puso del lado de Patricia”, agregó.

Quiénes son Las Elegidas

Amigas y colegas desde hace varios años, el grupo terminó de constituirse como “Las Elegidas” a raíz del nombre que eligieron para el histórico show que dieron en 2018 varias de ellas durante el Festival Únicos en el Teatro Colón. Entre otras, pasaron por sus diversas ediciones cantantes como Lucía Galán, Lali Espósito, Tini Stoessel, Patricia Sosa, Hilda Lizarazu , Karina La Princesita, Marcela Morelo, Elena Roger, Virginia Tola, Valeria Lynch, María Martha Serra Lima, Fabiana Cantilo, Sandra Mihanovich y más.

Lucía Galán, Marilina Ross, Julia Zenko, Marcela Morelo, Patricia Sosa, Elena Roger y Sandra Mihanovich, entre otras, en el encuentro Captura

En aquel entonces también hubo una pequeña polémica en torno a la presencia de Karina la Princesita, quien participó del show pero no figuraba en los carteles de promoción. Por lo bajo, muchas personas apuntaron nuevamente a la figura de Valeria Lynch, pero la cantante de “Corazón mentiroso” no reveló jamás nombres propios sino que hizo un pequeño descargo en redes en el que habló de la falta de compañerismo de sus compañeras: “¿Y la sororidad? ¡Bien, gracias! Y yo sigo con la frente en alto porque sé que algunas cosas son injustas y no las merezco ni yo, ni nadie. Eso lastima, pero seguramente dirán que soy muy sensible, lo de siempre”, escribió.

Y sobre posteos, ayer hubo otro que también llamó la atención, el de Patricia Sosa, con el que agradeció, junto a un emotivo video, a todas sus colegas presentes en la reunión: Las amigas son hermanas de la vida, nosotras somos eso. Cada vez que nos vemos celebramos, nos alegramos de los logros de las otras y lloramos con sus decepciones. Hablamos de todo, no existe la palabra EGO, esto es solamente amor. Saber que uno se encuentra con alguien, abrazarse en nuestra soledad y reírse hasta el desmayo. Tantas anécdotas. Gracias chicas por tanto”, escribió la cantante.