Atrás quedaron los días sombríos: Ben Affleck recuperó su sonrisa Crédito: The Grosby Group

Ben Affleck viene de años difíciles. Desde que trascendió la noticia de su separación de la madre de sus tres hijos, Jennifer Garner , todo parecía derrumbarse en la vida del actor. Sin embargo, la sonrisa volvió a su rostro gracias a su flamante romance con Ana de Armas.

Corría el año 2015 y una noticia irrumpió en Hollywood: una de las parejas más sólidas llegaba a su final. Affleck y Garner ya no estaban juntos, aunque seguían compartiendo tiempo por sus hijos. Lo primero que se dijo es que el actor la había engañado a su esposa con la niñera. No sería el primero ni el último. Mientras que ella prefirió no hablar sobre los rumores, la relación con su ex siguió siendo buena. Allegados a la pareja decían que en realidad el motivo de la separación era el machismo de Ben, sumado a sus problemas con la bebida.

Tres años después terminó haciéndose efectivo el divorcio y él incluso comenzó una nueva etapa junto a la productora Lindsay Shookus, pero esa relación no llegó a buen puerto. Al desamor hubo que agregarle otro condimento: Ben ingresó a un centro de rehabilitación para tratar sus adicciones, algo que ya lo había afectado en el pasado . Fue Jennifer quien acompañó a su ex en todo este difícil proceso.

Ben entró y salió de rehabilitación , perdió peso, se alejó de la actuación y tuvo algunos trabajos errantes. Sin embargo, muy pronto se toparía con alguien que le devolvería la vitalidad y lo haría recuperar la sonrisa. Como dice la frase, no hay mal que dure mil años, y Ana de Armas llegó para cambiarlo todo.

Lejos de vivir la cuarentena encerrado y oscuro, el actor está a pleno viviéndola enamorado. Junto a su nueva conquista se mostraron en un parque nacional, celebraron el cumpleaños de la actriz y también juntos aparecieron en el video de Residente, "Antes que acabe el mundo", besándose. Y ahora él anda tranquilo, sonriente y con look de entrecasa por las calles de Los Angeles, llevando, al parecer, el desayuno para su novia. Pasaron 5 años y recién ahora su corazón parece estar sanando.