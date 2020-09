El cariñoso encuentro entre Bradley Cooper y su ex, Irina Shayk

Bradley Cooper e Irina Shayk protagonizaron un dulce momento en la vía pública Fuente: LA NACION - Crédito: Grosby Group

Bradley Cooper y su expareja, la modelo Irina Shayk, protagonizaron un tierno momento en la vía publica. El actor, cubierto con un barbijo acorde a tiempos de pandemia, salió con su hija, Lea de Seine, para que la pequeña se reencuentre con su madre, quien finalmente se fue caminando con la niña en el cochecito.

Previamente, Cooper y Shayk se dieron un fuerte abrazo que indica que entre ellos se mantiene la excelente relación que siempre tuvieron luego de la ruptura, acontecida en junio de 2019.

En febrero, la modelo compartió una foto con su ex en una fiesta, poco tiempo antes de que la cuarentena por la pandemia de coronavirus cambiara el panorama. La imagen fue tomada en una celebración de la revista Vogue, y los ex posaron sonrientes y relajados junto a Edward Enninful, editor de la publicación británica.

En esa misma publicación, Shayk se había pronunciado sobre su separación de Cooper, algo que no suele hacer por su bajo perfil. "Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre y ser empresaria. Hay días en que me despierto y me digo: 'Dios mío, no sé qué hacer, voy a colapsar'", manifestaba, y se explayaba acerca de cómo sobrellevaba la ruptura.

"Creo que en cualquier buena relación, sacás lo mejor y lo peor de vos mismo, es solo la naturaleza humana. Dos grandes personas no necesariamente hacen una buena pareja. Nosotros tuvimos mucha suerte de experimentar lo que teníamos el uno para el otro. En cualquier caso, hemos tenido mucha suerte de haber tenido lo que tuvimos juntos. La vida sin Bradley es un terreno totalmente nuevo para mí", remarcaba, en cuanto a cómo se encontraba tras cuatro años de haber estado con el actor y director.

Shayk, de 34 años, y Cooper, de 45, anunciaron su separación en junio del año pasado, y rápidamente acordaron tener la custodia compartida de su hija, como las imágenes recientes lo demuestran.

El actor, quien fue vinculado con Lady Gaga, su compañera en Nace una estrella, en agosto fue visto con su hija Lea en Malibú con la actriz Jennifer Garner, despertando nuevos rumores. Sin embargo, los actores, quienes trabajaron juntos en la serie Alias, son solo amigos.

"Son amigos desde hace muchísimo tiempo y siempre se han preocupado mucho el uno por el otro. De hecho, han pasado mucho tiempo con las parejas del otro cuando sus corazones estaban ocupados", explicaron fuentes allegadas a ambos.