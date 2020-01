La modelo rusa y el actor se separaron en junio del año pasado, y comparten la crianza de un hija juntos Crédito: Archivo

Irina Shayk y Bradley Cooper se separaron en junio del año pasado, pero comparten juntos la crianza de su hija Lea, de 2 años. La modelo rusa habló por primera vez de la ruptura en una entrevista a corazón abierto con Vogue, donde confesó: " No es fácil la vida sin él". Al mismo tiempo, el actor fue visto muy cerca de la actriz Ana de Armas y crecen los rumores de romance.

Cooper y Shayk estuvieron en pareja durante cuatro años, y fruto de su amor nació Lea, la única hija que tuvieron juntos. Aunque los caracterizó el bajo perfil, no pudieron evitar que todas las miradas se posaran sobre ellos cuando el actor interpretó junto a Lady Gaga la canción del film que protagonizaron juntos, "Shallow" en los Oscar 2019. Esta actuación alimentó la fantasía de un posible romance entre ellos, que nunca fue confirmado por ninguno de los protagonistas.

Irina Shayk junto a su hija Lea, de 2 años, fruto de su amor con Bradley Cooper Crédito: The Grosby Group

Fieles a su estilo reservado, los padres de Lea no suelen hablar sobre su ruptura, pero la modelo de 34 años hizo una excepción con la revista Vogue y expresó: "Creo que tuvimos mucha suerte de experimentar los sentimientos que tuvimos el uno por el otro. La vida sin Bradley no es fácil. Es un terreno nuevo para mí, todavía me cuesta entender cómo funciona".

También Shayk se sinceró sobre cuánto sufrió por la separación: "Es difícil encontrar un equilibrio entre ser madre soltera y ser una mujer trabajadora. Hay días en que me despierto y pienso: 'Dios mío, no sé qué hacer, me estoy desmoronando'". En este sentido, la modelo compartió la tapa de la revista en su Instagram y escribió: "Es un honor ser elegida para estar en la portada de marzo de @BritishVogue. Gracias por hacerme parte de tu visión y siempre hacerme reír, incluso cuando quería llorar mientras hacíamos la entrevista".

Es la primera vez que Shayk deja de lado su intachable postura de no hablar sobre su vida privada y abre su corazón públicamente. En sus redes sociales, la modelo explicó que el editor de la revista es uno de sus mejores amigos, y por eso se sintió cómoda charlando sobre cuestiones personales. En paralelo, Cooper está envuelto en rumores de romance con la actriz cubano-española Ana de Armas.

Bradley Cooper y Ana de Armas: ¿Hay romance?

Los rumores de romance comenzaron hace algunas semanas, cuando Cooper y De Armas fueron vistos charlando en el vestíbulo de un hotel de Los Ángeles, en un almuerzo previo a los Globo de Oro. Según el medio norteamericano Radar Online, una fuente que estuvo presente durante su cálido encuentro, comentaron: "Los dos estaban en su propio mundo. Había toneladas de química entre ellos".

En las fotografías se los ve sonrientes mientras intercambian algunas miradas. Cabe agregar que ambos compartieron elenco en la película Amigos de armas ( War Dogs) en 2016, y desde ese entonces no volvieron a coincidir. A su vez, la actriz está en su mejor momento profesional, ya que es "la nueva chica Bond": fue elegida para protagonizar la vigesimoquinta entrega de la saga 007, No Time To Die.

En cuanto a su vida personal, De Armas está soltera desde que se divorció del actor Marc Clotet, en 2013, y Cooper tampoco oficializó ninguna relación desde su separación de Shayk. De esta manera, mientras la modelo rusa dejó en claro que todavía tiene sentimientos encontrados respecto de la ruptura, el actor prefiere guardar silencio sobre los rumores que lo vinculan con la actriz cubano-española.