El comentario desafortunado de Zaira Nara sobre un integrante de BTS

Zaira Nara se convirtió ayer en tendencia en Twitter. ¿Por qué? Por un motivo poco feliz: la conductora hizo un comentario desafortunado sobre Kim Seok-jin -uno de los integrantes de la banda coreana BTS- en Morfi, todos a la mesa y las fanáticas del cantante le expresaron su indignación en las redes sociales . Una cadena de tuits interminable la tildó de "xenófoba", razón por la cual ella realizó luego un fuerte descargo virtual.

Todo empezó a raíz de la noticia de que Jin había sido elegido como el " hombre más lindo del mundo". El cantante y bailarín coreano se quedó con el primer puesto porque logró mayor cantidad de votos en el ranking del sitio King Choice, ganándole a los actores Ian Somerhalder y Chris Evans.

El cocinero Rodrigo Cascón hizo una suerte de enigmático y dio pistas para revelar quién era el hombre de 27 años catalogado como el más bello de todos. Cuando terminó con el misterio y mostró la foto del cantante coreano, Nara dijo: "Me defraudaron, me siento estafada". Y agregó: "Es parecido al Chino Leunis con un poco de polvo blanco, de ése que te ponen cuando estás con la cara muy brillosa".

Cascón la interrumpió y le dijo: "No digamos nada negativo porque nos van a matar en las redes", dando a entender que las fanáticas de la banda coreana siempre está atento a lo que se dice sobre sus ídolos. La modelo volvió a hablar y quiso hacer una humorada: " Afeitemos al Chino a cero, pongásmole base blanca y te digo que tiene los rasgos chinos", para enseguida corregirse y enfatizar que el joven es coreano. Mientras tanto, el conductor hacía caras parecidas a las de Jin, y simulaba hablar en chino.

Después Nara elogió la belleza del intérprete: "Es un lindo muchacho. Tiene buena boca, buenos ojos, buena mandíbula, y además sabemos que el K-pop es un fenómeno a nivel mundial". De esta manera, mientras en la pantalla la charla se vivía con tranquilidad, en el mundo virtual ya empezaban a llegar los primeros comentarios negativos: "Que alguien le avise a Zaira Nara que decirle a un coreano 'chino' y llamarlo 'Chin chun chan' cuando tiene un nombre es de lo más xenófobo, racista y clasista que existe. Vergüenza dan", escribió una usuaria de Twitter.

El descargo de Zaira Nara

A través de Twitter, la hermana de Wanda Nara aclaró: "Evidentemente nadie que escribe vio el programa. La comparación fue con el "chino" Leunis, como también antes comparábamos a un actor con mi marido. Las redes van muy rápido, tanto que es más fácil juzgar que ver un programa completo. Lamento que se mal entienda".

A las pocas horas volvió a tuitear con una disculpa más concreta: "Lamento muchísimo el mal entendido que se generó sobre la lista de 'los hombres más lindos del mundo'. Vuelvo a aclarar que cuando digo que parecía 'chino' me refería a mi compañero 'chino Leunis' y siempre destaqué que Kim Seok-Jin tenía hermoso rasgos".

Y luego continuó: "De hecho también destaco que me parece un lindo chico. Más allá de eso , quiero pedirle disculpas a quien se haya sentido molesto o herido por mis comentarios. Muchas gracias".

El pedido de perdón no concluyó con esas palabras, ya que luego Nara sorprendió a todos replicando un posteo del Centro Cultural Coreano, quienes le agradecieron que se haya comunicado con ellos para conocer más sobre la cultura coreana. "Les agradezco el apoyo y la contención . Es una cultura que respeto y admiro mucho", les respondió la modelo.

Finalmente, sus compañeros de Morfi también le dieron aliento con mensajes llenos de elogios. Leunis le escribió: "No conozco una mujer más luminosa y bien intencionada en el medio. La mejor compañera que pudiera tener". Y agregó: "No existe el mal entendido porque no existió ninguna expresión desafortunada. Lo vi una y otra vez. Sos todo Zai". También Paulo Kablan se mostró a su favor: "Que haya gente que escuche mal puede pasar. Pero que un grupo de personas se dedique a agredir a buena gente y a una gran profesional como @zairana es inaceptable".