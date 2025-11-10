De Pampita a Zaira Nara: las famosas que disfrutaron el triunfo de Boca ante River en La Bombonera

El Superclásico entre Boca y River también se jugó en las tribunas. En el marco de un partido trascendente para el fútbol argentino, varias celebridades dijeron presente y mostraron, en su cuenta de Instagram, los preparativos y cómo vivieron, desde adentro, este partido que ganó el Xeneize 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Quien estuvo en una de las plateas fue Carolina “Pampita” Ardohain. Invitada por un sponsor, la modelo asistió junto a su hijo Beltrán y un amigo del niño y vivieron una jornada inigualable.

Pampita junto a su hijo en la platea de La Bombonera

Con corazones azules y amarillos, Pampita armó un posteo con muchas fotos y videos que retrataron todo el ambiente de La Bombonera. Vestida con una camiseta alternativa del equipo, la modelo se sacó varias selfies y también capturó distintos momentos del encuentro como, por ejemplo, la tribuna alentando en la previa como en el post partido, con el resultado consumado.

Pampita y su glamour en La Bombonera

Otra celebridad que dio el presente y alentó a Boca fue Zaira Nara, quien prefirió un plan más familiar al invitar a sus hijos Malaika y Viggo. En un posteo personalizado, la mediática mostró varios videos de la entrada a la cancha y también dentro de la misma, donde disfrutó de la victoria de Boca ante su clásico rival.

Zaira Nara y un detalle particular: su hija Malaika, hincha de River, estuvo presente en el estadio

Una de las particularidades es que Viggo, su hijo, estaba vestido íntegramente de Boca; en cambio, Malaika, que apareció en una de las imágenes con la camiseta de River en un auto, fue de civil.

Viggo, hijo de Zaira Nara, dijo el resultado del Superclásico

Mezclado entre el malón de hinchas también apareció Nicolás Occhiato, quien mantiene una relación cercana con Riquelme y vio el partido desde uno de los palcos. "Un día lleno de magia, aguante Boca y Román“, destacó el creador del canal de streaming Luzu TV que estuvo acompañado del influencer Marcos Giles.

Nicolás Occhiato y Marcos Giles posaron en una postal con Riquelme

Además de dos fotos con el presidente de Boca, los invitados recibieron una cortesía por parte del exjugador que les regaló varias camisetas oficiales a Occhiato, Giles y otras personas que formaron parte de la visita al palco presidencial.

Nicolás Occhiato y Marcos Giles estuvieron presentes en La Bombonera

En un partido que contó con muchos condimentos, Dua Lipa le dio el toque internacional a la jornada con su visita. Además de alentar, observar y hasta sacarse una foto con Riquelme, la intérprete se llevó un grato recuerdo de su visita a la Argentina y hasta elogió a la parcialidad azul y oro: “Me encanta la energía, es perfecta la gente”.