Facundo Pieres habló de su vínculo actual con Zaira Nara y de los rumores que lo unen a Gabriela Sari: “Nos conocemos bien”

Desde hace algunos meses, el nombre de Facundo Pieres viene sonando con frecuencia en los programas de espectáculos de la tarde. El reconocido polista, separado desde hace un tiempo de Zaira Nara, está disfrutando de su vida de soltero, divirtiéndose con amigos y disfrutando de las distintas opciones nocturnas que ofrece la ciudad. En ese contexto, en el último tiempo, se le atribuyeron varios romances con mujeres del espectáculo. Hasta el momento, el jugador de Ellerstina-Chapaleufú había decidido no enfrentar esos rumores, pero este jueves rompió el silencio.

En diálogo con el cronista de Puro Show (Eltrece), Pieres brindó una breve, pero concisa entrevista, en la que también dio precisiones de cómo es hoy su vínculo con la hermana de Wanda Nara y cuáles son las dos cosas que hoy más disfruta.

“Sobre los rumores, mucho no puedo hacer. La verdad es que estoy tratando de disfrutar un poco de mi familia y de mi deporte, que es lo que amo. Estoy a full con eso”, comenzó expresando, sin dar nombres ni precisiones.

Luego, sí, cuando el cronista le mencionó que muchos lo vinculan con la actriz y panelista Gabriela Sari, recientemente separada de Rulo Schijman, Pieres afirmó: “Con Gabriela nos conocemos bien, porque tenemos muchos amigos en común. Solo eso. Se dijeron algunas otras cosas, pero no son ciertas. La verdad es que estoy solo, tranquilo y pasándola bien, disfrutando de las cosas que hoy son importantes para mí, que son la familia y sobre todo el deporte”.

Gabriela Sari junto a su hija Donna Gerardo Viercovich - LA NACION

Su declaración coincide, en parte, a la que brindó la panelista de Pasó en América en su programa. Es que justamente el día en el que se produjo su debut en el ciclo conducido por Sabrina Rojas y Augusto “Tartu” Tartúfoli, comenzaron a circular las versiones que indicaban que había comenzado un romance con el polista.

Consultada al respecto por Rojas, Sari aseguró: “Dijeron que salíamos de una fiesta. Tenemos amigos en común, especialmente, a una amiga. Y vamos al mismo lugar, Tequila, y nos encontramos ahí, pero no hay nada… Tenemos gente común y tenemos buena onda. Yo estuve con él, lo saludé“.

Y cuando Rojas le preguntó si le parecía un hombre atractivo, la actriz de Muñeca Brava fue sincera: “Es fachero, sí“. Sin embargo, a pesar de que Pieres acaba de asegurar que se conocen bien, en su momento Sari indicó: ”No lo conozco. Para aceptar una salida tenés que conocer algo de esa persona, la voz, algo”.

Curiosamente, antes de que surgieran los rumores que vinculan al polista y a la actriz, sonó con fuerza la versión de que Pieres y Rojas habían comenzado un romance. Este jueves, el deportista también se refirió a ese tema, pero fue mucho más rotundo en su respuesta: “Con Sabrina no pasó nada”.

La modelo y el polista en Punta del Este foto: Marcelo Rodríguez

Lo que el polista no pudo negar fue su romance público con Nara, que acaparó la atención de los medios y también las miradas críticas de los “puristas del polo”. Sobre aquel tiempo en el que las cámaras los seguían, primero porque él había sido antes novio de Paula Chaves, amiga de Zaira, y luego porque se convirtieron en una de las parejas más famosas, indicó: “No extraño la exposición, pero tampoco es que me hacía mal porque me volvían loco, ni estaba todo el tiempo en las tapas de las revistas. Creo que mantenía mi perfil, tranquilo”.

Paula Chaves y Facundo Pieres estuvieron en pareja archivo

Luego, precisó cómo es hoy su relación con la modelo y conductora: “Con Zaira está todo bien, pero no hay relación. Estamos cada uno por su lado, pero la verdad es que está todo más que bien. Terminamos bien y no hay relación porque ya está, se terminó. Estuvimos dos o tres años juntos y no es fácil parar las cosas. Pero fueron años espectaculares”.

Facundo Pieres aseguró que hoy no tiene vínculo con su ex, Zaira Nara

Y explicó: “Nos queremos mucho. Yo la quiero un montón a ella y también a su familia. Sé que ella tiene mucho cariño también por la mía, pero en algún momento hay que parar un poco el diálogo, la charla, todo, porque si no no se termina”.