El comentario de Jennifer Aniston durante una transmisión en vivo de su ex, John Mayer

Desde que abrió su cuenta de Instagram, Jennifer Aniston se muestra muy activa en la red social. Durante los días de cuarentena, la actriz aprovecha el tiempo para entretenerse mirando lo que suben otros, y al igual que el resto del mundo disfruta de las transmisiones en vivo. Hace unos días, la rubia sorprendió durante un concierto online de John Mayer al hacerle un pícaro comentario a su ex.

En un momento del show, Mayer se puso a contar sobre su experiencia al conocer al legendario músico Bill Withers, quien murió hace unos días a los 81 años . "Nunca vi al hombre traicionar sus principios, ni siendo fan de él, ni cuando lo conocí en persona. Jamás", expresó. "Ya sea que estuviese hablando con alguien o dando una entrevista, 15, 14 o 13 años atrás, todo lo que decía era útil. El 4% de las cosas que yo digo son útiles, en cambio en él eran el 100 por ciento".

Fue en ese momento que Aniston dejó un comentario que contenía tres emoticones de caritas riéndose con lágrimas. Algunos seguidores del artista, que estaban atentos a lo que ocurría, no dudaron en hacer captura de pantalla del momento y compartirlo en las redes sociales.

Jennifer y John salieron durante un año, en 2008 . En abril de ese año, los paparazzi retrataron por primera vez a la pareja, que rápidamente comenzó a mostrarse en eventos públicos. La relación entre ellos fue intermitente y tuvieron varias crisis. "Yo me comporté como un idiota", confesaba él a la prensa tiempo más tarde.

Jennifer Aniston y John Mayer juntos en la alfombra roja Crédito: The Grosby Group

Después de que terminaran su relación, Aniston habló sobre Mayer en una entrevista que brindó a la revista Vogue en 2008. "Tuvo que salir a contar que habíamos terminado, especialmente porque se trataba de mí. Yo no era simplemente una chica con la que salía, y lo entiendo, somos humanos, pero yo me sentía muy protectora de nosotros. Créanme que no van a volver a ver alguna actitud así de ese hombre. Todo esto no empaña el hecho de que es una persona maravillosa. Nos preocupamos el uno por el otro. Es muy gracioso cuando una relación llega al punto en que los dos se dan cuanta de que es probable que necesiten otras cosas, pero que a pesar de eso todavía hay amor. Es doloroso. Me importa mucho él, seguimos hablando y nos adoramos", revelaba.