El conmovedor mensaje de la viuda de Ray Liotta, a un mes de la muerte del actor

El 26 de marzo, la inesperada noticia de la muerte de Ray Liotta impactó a Hollywood. El actor falleció a los 67 años mientras dormía en República Dominicana, donde estaba filmando la producción Dangerous Waters.

En cuestión de minutos, las redes sociales se llenaron de mensajes de amigos y colegas de Liotta, quienes compartieron imágenes de sus trabajos, fotos de encuentros y anécdotas sobre el protagonista de Buenos muchachos, a quien veremos de manera póstuma en Black Bird, la serie policial que llegará a Apple TV+ el 8 de julio.

A pocos días de la triste noticia, Jacy Nittolo, prometida del actor, se pronunció en redes, pero con un escueto mensaje. La mujer de 47 años, quien estaba acompañándolo en el rodaje en República Dominicana, aludió a la “química salvaje” que tenía con su pareja.

“Mi vida estos últimos dos años no ha sido más que verdaderamente mágica. Ray y yo compartimos un profundo amor que atesoraré en mi corazón para siempre. Nos reíamos a diario y éramos inseparables. La química fue salvaje de la mejor manera. Él era todo en el mundo para mí y no podíamos tener suficiente el uno del otro. El tipo de amor real con el que uno sueña. Era la persona más hermosa por dentro y por fuera que he conocido, e incluso eso se queda corto”, expresó Nittolo.

Este jueves, a casi un mes de la muerte del actor, Nittolo subió a su cuenta de Instagram una conmovedora publicación con imágenes junto a Liotta y un texto muy emotivo en el que remarca lo frágil que es la vida y lo inesperado que fue el fallecimiento de su gran amor .

“Es muy difícil creer que ya pasó un mes. No hay palabras para describir adecuadamente lo que uno atraviesa con esta clase de pérdida inesperada. Lo extraño cada segundo, todos los días ”, remarca la mujer en el posteo.

Y agrega: “Cada día mi pizca de luz me la traen nuestros hijos, Dax, Karsen, Chazz, Jade y Joey. En medio de este dolor tan profundo encuentro mucho amor y risas. Nuestras vidas son tan frágiles, pero nos estamos ayudando a levantarnos. Somos una familia ensamblada que estaba predestinada a estar juntos de una manera que jamás hubiésemos imaginado”.

Un amor que nació gracias a la hija de Liotta

Jacy estaba comprometida con el actor y planeaban pasar el resto de sus vidas juntos Instagram

Liotta estuvo casado en una oportunidad, con la actriz y productora Michelle Grace. La pareja pasó por el altar en 1997 y en 2004 firmaron el divorcio. Tuvieron una hija en común, Karsen, quien fue precisamente quien le presentó a Jacy. La joven de 23 años era muy amiga de Nittolo y consideró que su papá iba a llevarse muy bien con ella. La hija del actor no se equivocó ya que, desde que se conocieron, Liotta y Nittolo se volvieron inseparables.

El actor se comprometió con Jacy en pleno festejo de Navidad de 2020 y lo anunció en las redes con la frase “Los deseos se hacen realidad”. La mujer es madre de cuatro hijos y apostaba a formar una familia ensamblada con Liotta, por lo cual la noticia de su repentina muerte la dejó en estado de shock, como ella misma explica en su reciente posteo.

El dolor de Hollywood

La muerte de Liotta generó conmoción en sus colegas y amigos. El realizador James Mangold, quien lo dirigió en los films Tierra de policías e Identidad, lo despidió con un mensaje en Twitter. “Estoy en shock y muy triste por la noticia de la muerte de Ray Liotta. Por fuera de ese exterior de hombre fuerte y de esas emociones con heridas apretadas de sus personajes, había un actor dulce, juguetón, brillante y un apasionado colaborador”, escribió el director.

Asimismo, Jennifer Lopez, su coprotagonista en la serie Shades of Blue, se mostró devastada. “Hemos compartido momentos muy intensos en esos tres años. La primera vez que coincidimos en el set para hacer nuestra primera escena juntos ya hubo una chispa especial y un respeto mutuo, y los dos supimos que aquello iba a ser bueno”, escribió la actriz y cantante. “Hemos perdido a un grande. Que descanses en paz, Ray. Es tan triste haberte perdido tan pronto... Siempre te recordaré. Mucho amor y fuerza a su hija Karsen, a su familia y allegados”, concluyó la artista.