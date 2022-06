En fotos: Salma Hayek recibe órdenes de Angelina Jolie en el set de Without Blood, en Roma

Angelina Jolie y Salma Hayek fueron vistas en plena faena. Las actrices están trabajando juntas en Without Blood, film que encuentra a la protagonista de Lara Croft: Tomb Raider en el rol de directora y a la mexicana como protagonista. En las imágenes que trascendieron pueden verse a ambas mujeres durante el rodaje del film en Roma, Italia. Esta película llega tiempo después de que compartieran en pantalla Eternals, film del Universo Cinematográfico Marvel en el que forjaron una cercana amistad.

Mientras que Jolie se dejó ver en su rol de realizadora [este es el quinto proyecto que dirige], muy concentrada y vestida de blanco, Hayek fue retratada metida en este nuevo papel que la sitúa en la década de 1910. El film está ambientado en plena primera guerra mundial y es una adaptación del bestseller internacional del novelista italiano, Alessandro Baricco, Sin sangre, publicado en 2002. También es parte de esta producción Demián Bichir.

Angelina Jolie dirige su nuevo proyecto cinematográfico protagonizado por Salma Hayek. The Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

De acuerdo a la descripción del libro, Sin sangre [Without Blood] se trata de una historia de masacre y venganza, en dos tiempos; en el primero se evocan los nombres de Sergio Leone y A sangre fría de Capote, mientras que en el segundo, cincuenta años después, surge un encuentro tan dramático como sorprendente.

La novela se centra en Manuel Roca y sus dos hijos, quienes viven en el campo, en una vieja granja aislada. Un día, un Mercedes viejo con cuatro hombres dentro sube por el camino polvoriento que lleva a la casa. Como si desde siempre hubiera esperado ese momento, Roca llama a sus hijos sin perder un segundo. Algo tan terrible como indescriptible está a punto de suceder, algo que cambiará la vida de todos ellos de manera irremediable, sobre todo la vida de la pequeña Nina.

Tras 5 años alejada de la realización, Jolie dirige de nuevo The Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

“Una historia vibrante y sugerente que hurga en las profundidades del alma humana. Los protagonistas son figuras perdidas en el espacio y en el tiempo, víctimas de una guerra infinita que, como todos los conflictos de la historia de la humanidad, despierta las pasiones y los instintos más escondidos. La pesadilla de la violencia, el rencor y la venganza dominarán los dramáticos sucesos acontecidos a Manuel Roca y a sus hijos. El espiral de odio que engulle a los personajes sólo parece disolverse gracias a la decisión de Nina, una mujer-niña que sabrá dar sentido, y también futuro, al dolor mayor, sin que haga falta verter más sangre”, dice el resumen del best seller.

Concetradas, las amigas y colegas trabajan en una escena del film que está inspirado en el best seller italiano Sin sangre The Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

De acuerdo a Deadline, el proyecto abordará “verdades universales sobre la guerra, el trauma, la memoria y la curación”.

Salma y Angelina, íntimas amigas

Salma y Angelina se conocieron más en profundidad cuando hicieron Eternals, desde entonces que son íntimas amigas The Grosby Group - Backgrid UK/The Grosby Group

Cuando se conoció el elenco que integraba el film estrenado por Marvel en 2021, el rumor de recelos y conflictos entre sus estrellas comenzó a circular con mucha fuerza. Sin embargo, Salma y Angelina se encargaron de descartar esas versiones y dejaron en claro que su profesionalismo y camaradería estaba muy presente en un set en el que, por lejos, ellas eran las más conocidas. Mientras que Hayek se puso en la piel de Ajak, Jolie interpretó a Thena.

Fue la ex de Brad Pitt quien se encargó de disipar los dichos y de aclarar que lejos de existir una rivalidad entre ellas, después de compartir set, lo que surgió entre ellas es una gran amistad. “Amo a Salma para siempre. Es uno de los más grandes regalos que me dio esta película”, dijo en plena promoción del film. Y agregó: “Hemos estado juntas en este negocio desde hace mucho tiempo y realmente no nos habíamos conocido, porque yo no soy muy sociable y nunca pasamos tiempo juntas. Y ahora somos amigas y somos muy cercanas. Ella es mi hermana, la amo, es brillante, amable y maravillosa” .

Estas palabras no quedaron en el aire, desde entonces las actrices han demostrado su gran vínculo en diferentes entrevistas, en redes sociales, incluso en el cumpleaños de la mexicana. Ahora llega la noticia de que volverán a trabajar juntas, esta vez no como compañeras sino con Jolie a cargo de la dirección del film.