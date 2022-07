El conmovedor recuerdo de Melissa Gilbert a Michael Landon a 31 años de su muerte

La química y la buena relación entre Laura y Charles Ingalls, padre e hija en la exitosa serie que se estrenó en los 70 pero que aún hoy cosecha fanáticos en todo el mundo, tuvo su correlato en la vida real. Así lo recordó hoy Melissa Gilbert al rendir homenaje a Michael Landon, su papá en La familia Ingalls, a 31 años de su triste partida como consecuencia de un cáncer de páncreas.

“Hoy es el 31 aniversario de la muerte de una de las personas más influyentes en mi vida y estoy muy, muy triste ”, escribió la actriz de 58 años en un ensayo de homenaje para PanCAN, una organización sin fines de lucro que, entre otras actividades, financia investigaciones y proporciona apoyo a las personas afectadas por esta enfermedad.

“Uno pensaría que habría estado sintiendo este tipo de tristeza el año pasado, en el 30 aniversario”, señaló la actriz. “Después de todo, el 30 parece un número más histórico que el 31. Sin embargo, aquí estoy, sintiendo hoy este profundo dolor. El duelo y la pérdida no se preocupan por los números redondos. En mi experiencia, se acercan sigilosamente y te golpean cuando menos lo esperas. Como hoy”, agregó.

“Hoy extraño a mi mentor, mi compañero de actuación, mi director favorito, figura paterna, amigo y jefe . Hoy extraño a mi ‘pá’. Hoy extraño a Michael Landon. Tanto que puedo sentirlo en mi pecho y en mi corazón. Sufro por él”, confesó la actriz.

Melissa Gilbert debutó como actriz en La familia Ingalls

Una serie icónica

La familia Ingalls (cuyo título original era The little house on the prairie) fue un sorpresivo éxito global : entre 1974 y 1983, millones de personas esperaban cada uno de los capítulos del conmovedor retrato de la sencilla vida agrícola de este laborioso clan en Plum Creek, Minnesota, durante el siglo XIX.

Gilbert, de solo 10 años, debutó con esta serie, en donde se desempeñó como la hija mayor de Charles y la narradora del programa. La relación se volvió tan entrañable que trascendió incluso la pantalla y creció más allá de las ocho temporadas.

“Mike era un hombre honorable y de principios que creía, ante todo, en el poder del amor, la tolerancia, la compasión y la comprensión”, siguió Gilbert en su texto. “Era un guerrero feroz por los derechos humanos, y era un poco mejor que nadie para contar esas historias”, agregó sobre el hombre que. además, fue productor ejecutivo, escribió y dirigió la última entrega de la serie.

Karen Grassle en escena junto a Michael Landon, director y coestrella en La Familia Ingalls instagram

Además de ayudar a Gilbert en su trabajo como actriz, el actor se convirtió en un apoyo incondicional fuera del set. “Fue mi mentor y una de las mayores influencias en mi vida”, compartió. “Mike también era esposo, hermano, padre, abuelo y amigo cuando murió hace 31 años. Su muerte dejó un enorme vacío en la vida de quienes lo conocíamos personalmente y de quienes simplemente admirábamos su trabajo”, completó.

Michael Landon, un auténtico padre

A lo largo de los años, Gilbert nunca se cansó de repetir lo importante que ha sido Landon en su vida, quien no sólo le dio el papel que la consagró, sino que también se convirtió en un segundo padre después de que el suyo muriera cuando ella tenía apenas 11 años. Entre otras cosas, aseguró que Landon le enseñó valores como la importancia de la familia, la comunidad, la compasión y el amor, tópicos que tenían un fuerte peso en el programa televisivo ideado por la entonces exestrella de Bonanza.

En una entrevista con el canal CBS en julio de 2020, la actriz contó que Landon creaba un ambiente muy divertido durante el rodaje, por lo que nunca vivió los diez años que pasó en el set de La familia Ingalls como un trabajo. “Era como pasar el tiempo en un gran campamento de verano, pero en el que además podía jugar a disfrazarme con toda esa ropa fantástica y esos zapatos abotonados. Jamás lo recuerdo como algo que no haya sido divertido”, señaló.

