El cumpleaños de Mirtha Legrand: el triste motivo por el que Susana Giménez no estuvo presente en el festejo

Este jueves 23 de febrero, Mirtha Legrand realizó una gran celebración para conmemorar su cumpleaños número 96. La diva de los almuerzos estuvo acompañada de su familia, sus amigos más cercanos y algunas caras conocidas como Lucía Galán, Jorge Lanata, Adrián Suar, Pablo Codevila, el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Carlos Rotemberg y Teté Coustarot, entre otros.

La gran ausente de la noche fue la otra gran diva de la televisión argentina, Susana Giménez. Según contó Legrand, su amiga y colega está atravesando un difícil momento y la razón de su ausencia estaba más que justificada. “Susana no viene porque tiene a la perrita muy enferma, Thelma, que ella adora”, reveló la “Chiqui” durante una charla con Intrusos. “Pero me va a llamar, ella siempre me llama” , agregó, remarcando el fuerte vínculo que mantienen entre ambas.

Thelma es una de las perras Weimaraner que la diva tiene y que son parte de su familia. Susana es amante de los perros y suele compartir en sus redes sociales algunas divertidas aventuras junto a ellos en su chacra de Punta del Este.

Hace algunos años, Thelma fue noticia después de que la diva le pusiera uñas postizas. “Le compre estas uñas a mi perra Thelma para que cada vez que se emociona cuando me recibe no me rasguñe más”, explicaba en Twitter al compartir una foto de la cachorra con sus uñas en color rosa.

Si bien muchos dijeron que esto era una exageración, Susana mostró el eufórico e intenso saludo que le brindan sus perros cada vez que llega a la casa . En ese momento, compartió un video y contó el método que utiliza para que no la lastimen en medio de la emoción. “El secreto está en no bajarse de la camioneta hasta que se calmen y después llevarlos a pasear... Ya lo tengo todo estudiado”, escribió explicando su estrategia. En las imágenes se la puede ver saludándolos feliz desde arriba del auto mientras les pide que se calmen y les anuncia que van a salir a dar una vuelta.

“Me lastiman, me lastiman”, grita Susana mientras los perros emocionados saltan sobre ella. Una mujer le acerca un par de zapatillas y la rubia se comienza a calzar para poder salir a caminar. “Con tacos me tiran”, explica antes de darles la buena noticia a los perros. “A caminar, a correr”.

Le compre estas uñas a mi perra Thelma para que cada vez que se emociona cuando me recibe no me rasguñe mas, besos!! pic.twitter.com/KPlbvrerk1 — Susana Gimenez (@Su_Gimenez) August 5, 2014

Thelma no es la única de la manada que suele causarle dolores de cabeza a la diva debido a sus travesuras. Rita, otra Weimaraner, también suele ser noticia por sus actitudes. “ Como ya saben, Rita (mi perra más bebé) es más loca que Thelma en su peor momento. Es súper cariñosa y amorosa pero hiperactiva, muy atropellada e imparable. Se sube a la cama a toda velocidad cuando estoy tomando el desayuno y tirando todo a su paso, me salta en dos patas arañándome toda cuando me ve por primera vez cada día. Se sube y se baja del carro mil veces a toda velocidad arrasando con lo que sea ”, escribió la rubia hace un tiempo en Instagram al compartir un video ilustrativo de la cachorra en plenas andanzas.

Poco antes de comenzar su entrenamiento, Rita le provocó una caída a Susana, lo que provocó que la conductora se lastimase el codo y tuviese que hacer rehabilitación durante varias semanas. El hecho terminó en una cirugía realizada por su traumatólogo de confianza, el doctor Druetto.

Susana junto a uno de sus Weimaraner en Punta del Este Instagram @gimenezsuok

