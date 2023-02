La estrella española Ana Obregón rompió el silencio y dio detalles de su relación con Diego Maradona: “Me enviaba flores a la casa de mis padres”

escuchar

Ana Obregón es una de las grandes divas del mundo del espectáculo español. Desde los años 80, conquistó al público de su país gracias a su belleza, pero también a su simpatía y a su facilidad para abrir su corazón. Fue modelo, brilló como conductora, es dueña de una larga trayectoria como actriz de cine y televisión y, además, fue durante décadas uno de los personajes más nombrados por las revistas del corazón. Esta semana, su nombre volvió a estar en boca de todos luego que de que deslizara que había vivido un tórrido romance con Diego Maradona .

La versión se dio a conocer en el programa de Telecinco Sálvame. El primer indicio que tuvieron los periodistas del ciclo llegó en formato de e-mail anónimo enviado a la producción de otro programa en 2007. Aquel misterioso mensaje daba cuenta cómo se habría dado el primer encuentro entre las dos estrellas, pero había sido desechado en su momento. Sin embargo, alguien lo conservó y decidió desempolvarlo esta semana.

“Allá por el año 83 u 84, existía una discoteca llamada Chic, que estaba muy cerca del El Corte Inglés de la Diagonal. Y allí trabajó de aparcacoches durante un tiempo un joven llamado José Luis. Una noche cualquiera y con escasa clientela apareció el manager de Maradona [Guillermo Coppola] junto con el famoso jugador y se introdujeron en la sala, mientras José Luis estacionaba el vehículo. Al cabo de unos minutos, también hizo acto de presencia Ana Obregón”, comienza el texto que despertó la curiosidad del staff del ciclo.

Y continúa: “Al cabo de más de media hora, salió el manager de Maradona y, dándole una buena gratificación por su discreción, le pidió al aparcacoches que trajera el coche a la puerta trasera y que ‘se volviera ciego’ por unos segundos. ¿Quién se metió en el coche del manager de Maradona y se fueron sigilosamente a dar una vuelta romántica por ahí? Maradona y Anita Obregón”.

La versión de que habría ocurrido algo entre el astro futbolístico y la diva española fue corroborada desde este lado del océano por Omar Suárez y el periodista de Intrusos Gonzalo Vázquez. El empresario aseguró que el mismo Maradona le habría contado sobre aquel romance: “Ella salió en una publicidad y dijo lo linda que era esa mujer y lo bien que besaba. Siempre destacaba su belleza, rubia y elegante” , indicó.

Vázquez, a su vez, sumó: “Esta historia de hace 40 años es verídica, tiene que ver con lo que el amigo Omar Suárez me llegó a contar incluso a mí. Cuando jugaba en el Barcelona, tomaba aviones privados para escaparse a verla”.

En el programa, el periodista deportivo español “Pipi” Estrada aseguró que él también estaba al tanto de la relación. “Los dos se probaron y culminó en deseo. Ella fue su fantasía”, aseguró, y dio a conocer una supuesta anécdota que los tiene a los dos como protagonistas y que podría haber terminado en tragedia. “El entonces presidente del Barcelona, Josep Lluís Núñez le regaló un Porsche al futbolista. En uno de los viajes que Obregón realizó a aquella ciudad, se encontraron, y al ver el auto, le dijo a Maradona: ‘¡Qué coche más bonito!’. Entonces, él le respondió: ‘Tomá las llaves. Da una vuelta’ Y aceptó y se dio una hostia con el coche ”, narró Estrada.

Después de haberse mantenido en silencio durante varios días, Obregón decidió contar su verdad. Lo hizo en una entrevista publicada por ¡Hola! Allí, comenzó dando detalles sorpresivos: “ Es verdad que me mandaba flores cuando jugaba en España, no sé en qué equipo. Me las enviaba a la casa de mis padres, porque yo vivía con ellos ”, comenzó explicando.

Luego, concedió que es muy probable que en varias oportunidades haya coincidido en algunos de los locales bailables exclusivos de la época. “Luego nos vimos en Los Ángeles. Era un genio y le tenía un gran cariño. Pero de romance, nada. Por mi parte, solo sentía amistad ”, aseguró. Y remató, para que no quedaran dudas: “Yo jamás he tenido un romance con Maradona”.

LA NACION

Temas Diego Maradona