El curioso motivo por el que la corona británica no quería que Elton John cantara en el funeral de Lady Di

Según documentos recientemente publicados por los Archivos Nacionales del Reino Unido, el Palacio de Buckingham no estaba de acuerdo con que Elton John brindara una interpretación de su tema “Candle In The Wind” durante el funeral de la princesa Diana Spencer, ocurrido en 1997. Ese momento, que fue uno de los más recordados de la ceremonia, se forjó a partir del pedido del decano de Westminster, quien envió una nota personal a un miembro de alto rango de la casa real instando a que el músico británico fuese autorizado a llevar adelante su homenaje.

El letrista de Elton John, Bernie Taupin, había reescrito la canción -que originalmente estuvo dedicada a Marilyn Monroe-, con algunos cambios para referir a Lady Di. En lugar de “Adiós Norma Jean”, el nombre legal de Monroe, la letra se cambió a “Adiós rosa de Inglaterra”, en un guiño a la difunta princesa que perdió trágicamente su vida a los 36 años, la misma edad que tenía la recordada actriz de Hollywood cuando pasó a la inmortalidad.

Los documentos oficiales, a los que tuvo acceso el sitio de noticias Sky News, dan cuenta de que en la corona británica existía la preocupación de que la nueva letra de la canción fuera “demasiado sentimental” . “Este es un punto crucial en el servicio y exhortamos a la audacia. Es donde sucede lo inesperado y algo del mundo moderno que la princesa representó”, escribió el reverendísimo Wesley Carr en su súplica.

“Sugiero respetuosamente que cualquier cosa clásica o coral (incluso un clásico popular, como algo de Lloyd Webber) es inapropiado”, continuó. “Mejor sería la canción adjunta de Elton John (conocida por millones y cuya música fue disfrutada por la princesa), que sería de gran alcance”.

“ Él [en referencia a Elton John] ha escrito una nueva letra para la melodía que se está reproduciendo y cantando en todo el país en memoria de Diana. Está todo el tiempo en la radio. Su uso aquí sería imaginativo y generoso para los millones de personas que se sienten afligidas: es la cultura popular en su máxima expresión “, añadió.

La Abadía de Westminster también puso a un saxofonista en espera para tocar la canción en caso de que el palacio rechazara la actuación del intérprete de “Sacrifice” y “Rocket Man”, entre tantos otros clásicos. Además, un primer borrador del servicio fúnebre, tenía al icónico músico interpretando “Your Song”, aunque figuraba como “Our Song”. La interpretación de Elton John de “Candle in the Wind” continuó y se convirtió en uno de los aspectos más memorables del funeral.

Para el momento del funeral de Lady Di, el Palacio de Kensington, residencia oficial de la princesa, se convirtió en un verdadero altar

“ En cierto sentido, fue el concierto más grande de mi vida; durante cuatro minutos, literalmente iba a ser el centro de atención del mundo, pero igualmente, no fue un momento de Elton John, no se trataba de eso “, reconoció el famoso cantante al reflexionar sobre aquella jornada.

Elton John y la princesa Diana se conocieron en una fiesta en 1981, recordó el músico en su libro autobiográfico publicado en 2019. “Fue en la fiesta del cumpleaños 21 del príncipe Andrés, en el castillo de Windsor. Ray Cooper (percusionista, pianista e histórico colaborador de Elton) y yo teníamos que encargarnos de entretener a los invitados”, describió en su autobiografía esa jornada de tono un tanto “surrealista”. Afuera del castillo, en los jardines, habían instalado una discoteca móvil a un volumen tan bajo que casi hacía muy difícil escuchar la música y dejarse llevar por ella. Sin embargo, el intérprete terminó bailando “Rock Around the Clock” con la mismísima reina Isabel.

“Ella fue bendecida con una increíble facilidad social, la capacidad de hacer que la gente se sienta totalmente cómoda en su compañía”, escribió. Esa noche de 1981, Lady Di llegó al salón de baile e inmediatamente tuvo conexión con el pianista, cantante y compositor británico. Elton John dijo que Diana era “una compañía fabulosa, la mejor invitada a una cena, increíblemente indiscreta, una auténtica chismosa: podías preguntarle cualquier cosa y ella te lo diría”.

Elton John y Lady Di, en el funeral de Gianni Versace Gentileza Prensa

Los amigos tuvieron una pelea aproximadamente un año antes de su muerte cuando la princesa Diana decidió no contribuir con un libro de caridad que Elton John había organizado. “Fue sólo cuando asesinaron a Gianni Versace que ambos nos hablamos por teléfono y dijimos: ‘Esto es tan estúpido. No hemos hablado’, ya sabes”, dijo John a la cadena CNN, en 2002. “Es una de esas cosas que los amigos a veces hacen cuando están demasiado orgullosos para levantar el teléfono“, agregó.

El cantante mantuvo una relación con los dos hijos de Diana. En 2007, 10 años después de la trágica muerte, el príncipe William y el príncipe Harry se unieron a John en el escenario del estadio de Wembley en Londres para un concierto tributo a Diana, donde interpretó “Your Song”.