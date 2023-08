escuchar

Crecer entre estudios de grabación y proyectos artísticos definitivamente deja una huella en los niños, por eso, no resulta extraño que la hija menor de Angelina Jolie y Brad Pitt haya comenzado a transitar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento. A sus 15 años, Vivienne hará su debut laboral en Broadway.

En esta oportunidad la adolescente, que debutó como actriz a los cinco años personificando a la versión joven de la princesa Aurora en Maléfica, película protagonizada por su madre, trabajará detrás de escena en un nuevo musical.

Hace unos días, se conoció la noticia de que Jolie será productora de la obra The Outsiders, una adaptación musical de la película estrenada en 1983. Esta no solo será la primera participación de la estrella en el mundo de Broadway, sino también la primera vez que trabajará junto a su hija menor detrás de escena.

Según el sitio norteamericano ET, Vivienne será la ayudante Jolie y participará directamente en la producción. “ Viv me recuerda a mi madre [Marcheline Bertrand] porque ella no se esfuerza en ser el centro de atención, sino en ser un apoyo para otros creativos ”, dijo la actriz en un comunicado que le envió a la web, anunciando esta noticia. “ Es muy reflexiva, se toma muy en serio el teatro y se esfuerza por comprender mejor cómo contribuir en él ”, añadió.

Una fuente cercana a la familia reveló que a Vivienne “le encanta el teatro musical” y que Angelina la lleva a las producciones “desde que era pequeña”. Ahora, la joven tendrá la posibilidad de vivir la experiencia desde adentro con el montaje de la obra, que se estrenará en un futuro no muy lejano.

El musical está basado en la novela de S.E. Hinton y en el drama policíaco de Francis Ford Coppola de 1983. La película fue protagonizada por Tom Cruise, Diane Lane, Rob Lowe, Patrick Swayze, Matt Dillon, Emilio Estevez, C Thomas Howell y Ralph Macchio.

La obra de teatro tuvo su estreno mundial en La Jolla Playhouse a principios de este año y una fuente dijo a ET que Angelina y Vivienne “se enamoraron del musical” cuando lo vieron. Unos días después de verla, madre e hija se reunieron con S.E. Hinton, que tenía más o menos la edad de Vivienne cuando escribió la novela, y comenzaron a planear su desembarco en Broadway.

“ Espero poder contribuir al proyecto, a la vez que sigo aprendiendo de este increíble equipo, con el que he estado trabajando desde que mi hija me llevó a ver el espectáculo en La Jolla Playhouse ”, dijo la actriz en un comunicado a principios de este mes. “No tengo palabras para expresar lo emocionada que estoy de que este musical debute en Broadway y estoy deseando compartir con el mundo esta nueva adaptación de The Outsiders”, añadió.

La pasión por el arte de los hermanos Jolie Pitt

Angelina Jolie junto a sus seis hijos Getty Images

Vivienne es la menor de los hijos de la pareja, compartiendo este puesto con su hermano mellizo, Knox. Jolie y Pitt también son padres de Maddox, de 22 años, Pax, de 19, Zahara, de 18, y Shiloh, de 17.

Maddox, que nació en Camboya y fue adoptado por la actriz cuando era solo un bebé, estudia bioquímica en la Universidad de Yonsei en Seúl, Corea del Sur. El joven también es un amante del cine y ha trabajado tanto delante de cámaras, en la película protagonizada por Pitt, Guerra Mundial Z, como detrás de la misma siendo productor ejecutivo del documental dirigido por Jolie, First they killed my father: a daughter of Cambodia remembers.

Pax, nacido en Vietnam y adoptado a los 3 años y medio por las estrellas, ama la música y se está preparando para trabajar como DJ, según contó Jolie hace unos meses. El joven también tuvo su paso por el cine: participó en el doblaje de Kung Fu Panda 3 y como fotógrafo del documental First they killed my father.

Zahara nació en Etiopía y fue adoptada por la pareja cuando tenía seis meses. La joven estudia en la Universidad Spelman, una institución educativa de Atlanta dedicada a las artes liberales y las ciencias, cuyo objetivo es formar a mujeres con descendencia afroamericana. Según ha contado su madre, la adolescente siente pasión por la política y disfruta de trabajar en proyectos sociales, incluso se la ha visto acompañando a su madre en sus viajes humanitarios.

Shiloh , la primera hija biológica de los actores, pareciera haber encontrado su pasión en la danza. Sus videos bailando se viralizan rápidamente y muchas veces ha sido fotografiada saliendo de sus clases en la escuela Millennium Dance Complex de Los Ángeles. “No sé de dónde Shiloh heredó su talento para el baile porque yo tengo dos pies izquierdos”, confesó entre risas Pitt durante el estreno de su última película, Tren bala.

Knox, quien todavía está estudiando en el colegio, tiene pasión por la tecnología. En alguna oportunidad, Jolie comentó que al adolescente le gustaría ser ingeniero en sistemas o desarrollador de software. Además, es un buen skater, hizo un curso de defensa personal y le encanta dibujar.

