Shiloh, la hija de 15 años de Angelina Jolie y Brad Pitt, brilló bailando una canción de Christina Aguilera

Shiloh, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, sorprendió a todos con su destreza en el baile. Se viralizó un video de la adolescente de 15 años bailando al ritmo de “Santo”, el popular tema de reggaetón que interpretan Christina Aguilera y el puertorriqueño Ozuna.

Las imágenes fueron compartidas a través de la cuenta de TikTok ShilohPitt, que se dedica a subir todo tipo de contenido relacionado a la primera hija biológica de esta pareja emblemática del mundo del espectáculo que se divorció en septiembre de 2016.

Shiloh Jolie-Pitt brilló bailando un tema de Christina Aguilera

En el clip se puede ver a Shiloh en plena clase de danza siguiendo los pasos de uno de sus compañeros. Luce una remera de Joy Division, una banda histórica del post punk de Inglaterra, y de vez en cuando hasta se anima a mirar a la cámara. Según el cartel que aparece detrás suyo, se trata del Millennium Dance Complex, una escuela de baile ubicada en Los Ángeles, California, considerada por los especialistas como una de las mejores de los Estados Unidos.

Si bien el baile no es precisamente la especialidad de ninguno de sus padres, parece que la adolescente encontró su pasión. De hecho no es el primer video de Shiloh practicando danza que se viraliza a través de las redes sociales. La misma cuenta de TikTok compartió semanas atrás otro clip en el que se la puede ver bailando al ritmo de “Off Deez”, una canción de trap a cargo de J.I.D. en colaboración con el rapero J. Cole. A juzgar por su interpretación, parece que estamos en presencia de una futura estrella.

Shiloh Jolie-Pitt y su pasión por la danza

Shiloh Nouvel Jolie Pitt nació el 27 de mayo de 2006, en Namibia, África. Su llegada amplió la familia de Brad Pitt y Angelina Jolie, quienes ya criaban a Maddox, oriundo de Camboya, y a Zahara, nacida en Etiopía, los dos pequeños que la pareja había adoptado previamente.

Para evitar el acoso de la prensa, sus padres decidieron publicar fotos de Shiloh a los pocos días de su nacimiento, y vendieron las imágenes por 4,1 millones de dólares, monto que fue donado a distintas organizaciones que trabajan con niños en África.

Suri Cruise y Shiloh Jolie Pitt The Grosby Group

La vida de Shiloh siempre estuvo mediada por la prensa y su aspecto generó todo tipo de rumores. Ya en 2010, cuando tenía sólo tres años, su madre había realizado declaraciones sobre las particularidades de la autopercepción de Shiloh: “Le gusta vestirse como niño, ella quiere ser niño. Entonces, le tuvimos que cortar el cabello. Ella piensa que es uno más de sus hermanos”, aseguró Jolie.

Incluso se llegó a decir que a los doce años, con el apoyo de sus padres, la niña había comenzado a tomar hormonas para cambiar su aspecto de acuerdo a su identificación como hombre. Algo que nunca fue confirmado por la familia.

Shiloh Jolie-Pitt, la hija de Angelina Jolie y Brad Pitt, en una gala de premiación Archivo

Shiloh actualmente vive en Los Ángeles y pasa sus días entre la casa de su mamá y la de su papá, disfrutando junto a sus hermanos Pax, Zahara, Vivienne y Knox. Maddox, el mayor, se encuentra actualmente estudiando en Corea del Sur.