El descargo de Cinthia Fernández tras el escándalo con sus vecinos: “Yo por mi familia mato”

escuchar

El fin de semana pasado, Cinthia Fernández protagonizó un escándalo con sus vecinos en el barrio privado de Escobar donde vive con sus tres hijas pequeñas: las gemelas Charis y Bella, de 9 años y Francesca, de 7. Tras escuchar cómo cuatro adolescentes pateaban y rompían la puerta de su casa, la bailarina salió al jardín con un gas pimienta para defenderse, pensando en que se trataba de un acto delictivo. Tras recibir una denuncia penal de parte de una de las vecinas del barrio, Cinthia Fernández contó lo sucedido con lujo de detalles y apuntó contra quienes la criticaron por su accionar.

“¿Qué pasó ayer?”, le preguntó Joaquín “Pollo” Álvarez a la panelista este martes en Nosotros a la mañana. Antes de relatar con lujo de detalles lo sucedido, Fernández contestó con otra pregunta: “¿Yo conté algo ayer acá de esto? Te hago esta pregunta porque los vecinos me están acusando de que yo conté esto en los medios y no lo dije ni en mi propio programa”, explicó la bailarina dando cuenta que no fue ella quien filtró la información.

Luego de esta aclaración, Cinthia comenzó a contar todo lo ocurrido el viernes por la noche. “El día viernes a las 23.54 empiezo a escuchar ruidos, mis perros ladraban un montón y cuando eso pasa yo trabo las puertas. A veces pasa que son zarigüeyas y a veces choreos, como pasó hace menos de un mes que hubo dos robos adentro del country”, expresó la mediática mientras aclaraba que debido a esto recientemente cambió la empresa de seguridad.

Cinthia Fernández contó con lujo de detalles el escándalo con su vecina ocurrido el pasado fin de semana

“Se escucha un estruendo en la puerta, que el ventanal hizo un ruido tremendo. Mi hija (una de las gemelas) estaba ahí, las otras en el sillón y sale corriendo. La otra gemela gritó: ‘mamá, nos quieren robar, nos van a matar’. Yo no sabía cómo reaccionar. Salgo corriendo a ver por la ventana y no veía nada, hasta que reacciono que tengo cámaras de seguridad”, continuó la panelista del matutino.

Con sus hijas llorando y su mamá recién llegada de trabajar, Fernández comenzó a revisar las cámaras y ve a cuatro hombres altos que le dan un golpazo a la puerta. “Yo digo: ‘están tanteando la cerradura’. Venimos de dos robos. Me desesperé, le avisé a los vecinos a las 0.01, y a las 0.03 al grupo de alerta 911 que tiene el barrio”, contó.

Tras denunciar que la guardia llegó 15 minutos después estando a apenas dos cuadras de su lote, la bailarina decidió salir ella misma a ver qué pasaba. “Abro la puerta, se me caen cinco arandelas y pedazos de madera, quedó destrozada. Encima rajaron la pared porque es de durlock. Salgo y la puerta no cerraba. Con mi mamá agarramos un destornillador e intentamos ajustarla. Trabamos la cerradura y le dije: ‘encerrate y agarrá un cuchillo, yo los voy a salir a buscar hasta que venga la guardia’”, reveló en un estado de desesperación.

Cuando Cinthia comienza a bordear la ligustrina que separa su casa de la del vecino, empieza a escuchar voces que dicen: “vamos a seguir pateando”. Asustada y mientras seguía intentando pedir auxilio con la guardia del country, Fernández decidió actuar por su cuenta y sorprenderlos con gas pimienta. “Escucho que los pibes dan toda la vuelta, me escondo atrás de un arbusto y escucho que dicen: ‘ahora pateá fuerte, no seas cagón, hacela mierda’. Iban a ir de nuevo a donde estaban mis hijas. Yo por mi familia mato”, aseguró la mediática mientras advertía que seguía pensando que eran ladrones.

“Me temblaba todo el cuerpo. Cuando los veo salir de nuevo para ir a mi casa, ahí les tiro gas pimienta. Se empiezan a escuchar gritos y sale la propietaria que me dice: ‘es el cumple de 15 de Tais (su hija). Tais es amiga de mis hijas, ha dormido en mi casa”, reveló Fernández para dar cuenta del buen vínculo que mantenía con su vecina.

Sin embargo, a la hora de declarar -esta mujer que había organizado una fiesta para 100 personas en su casa y de la cual salieron estos jóvenes que intentaron violentar el domicilio de Fernández- cambió por completo su testimonio. Leila, así es su nombre, cuenta que escuchó gritos que provenían del jardín y al mirar observó que Cinthia había ingresado a la propiedad. “Tiró gas pimienta. Estaba mi prima embarazada de 8 meses y una beba durmiendo en un carrito, afectó muchísimo”, relató la madre de la cumpleañera en una denuncia penal que realizó horas más tarde.

Cinthia Fernández y el duro momento que vivió en su casa @cinthia_fernandez

“Diez minutos después, cantaron el feliz cumpleaños. Si yo los hubiera roseado a todos como dice no podrían haberlo hecho”, la contradijo Cinthia mientras sus compañeros revelaban los fuertes efectos que produce esa sustancia. “Yo tenía buena relación con la madre. Ahora no quiero tenerla más. Yo la vi reunida con la comisión de seguridad, que son los responsables de todo porque no llegaron a tiempo. El guardia no sé si estaba dormido o borracho porque balbuceaba, no podía coordinar un verbo. Ahí ella me pide por favor, que eran los 15 de su hija y que se iba a encargar de arreglar todo. Ahora cambió todo”, aseguró la panelista de eltrece, quien confesó que hace tres días que no puedo dormir, ya que tiene la cerradura rota.

Cinthia Fernández y Augusto Tartufoli: vecinos en guerra

Tras explotar el escándalo, Augusto Tartufoli, vecino del lugar, fue uno de los primeros en hablar del tema. “A mí me han roto una bicicleta o me han desinflado las gomas del auto, yo lo considero travesura de adolescentes. Ella vive en un mundo más dramático que el mío. Yo no salgo con gas pimienta por el barrio a rosear a cualquiera que se me cruce. Yo no lo hago pero Cinthia es Cinthia y es feliz así”, opinó el periodista en el ciclo A la Tarde.

Por supuesto que sus palabras enojaron a Fernández, quién esta mañana no tardó en contestarle. “Augusto que se ocupe de su vida (...) Sos un machirulo. Un asco lo que hiciste, minimizaste una situación de inseguridad que viví, sos nefasto. Ocupate de tu vida, que bastante cochino estás”, lanzó furiosa.

LA NACION

Temas Cinthia Fernández