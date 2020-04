Wanda Nara le respondió en Twitter a Maxi López, después de que el exfutbolista dijera que uno de sus hijos tenía fiebre Crédito: Instagram

Wanda Nara hizo un fuerte descargo en Twitter en respuesta a los últimos dichos de Maxi López , quien aseguró que su hijo Valentino tenía fiebre . Recordemos además que López la había acusado de ser una "madre irresponsable" por haberse trasladado de Francia a Italia, dado el contexto de pandemia de coronavirus . La mediática se defendió de las acusaciones y afirmó: " Mi hijo no tiene fiebre, tuvo un dolor de panza ".

Cada movimiento o actitud puede ser la excusa perfecta para un nuevo round entre los exesposos: esta vez fue el comentario que hizo López sobre su hijo Valentino, cuando compartió una captura de una videollamada familiar. "Con mis peladitos y mi Valuno, lo único que espero mi amor es que te recuperes de esa fiebre . Bebé de papá. Los extraño con locura". Esta frase llamó la atención de muchos y a Nara le llovieron las consultas en su cuenta de Twitter.

"La primera cosa que quiero aclarar es que mi hijo nunca tuvo fiebre, solamente un dolor de panza por tomar frío jugando a la pelota en el jardín de mi casa", sentenció la esposa de Mauro Icardi. Y agregó: "Segundo, la persona que dice 'temer' por todo esto, debería preocuparse por los deberes de padre que no cumple hace años".

Una usuaria de la red social del pajarito cuestionó a Wanda y le escribió: "Dejálo actuar como padre, dale su lugar y según cómo actúe ponelo en el banquillo de los acusados. No podés medir la relación padre-hijo estrictamente por la plata que te pase". Y Nara le contestó: " Él no existe en ningún sentido hace años . Lástima que publique y me tenga que defender. Cuando estoy ocupada no solo económicamente, que es lo de menos, sino en todo lo demás, que es ser madre".

Y volvió a contraatacar: " ¡Sabe perfectamente todo él! Solo quiere hacer daño hace años. Me parece triste que necesite utilizar a sus hijos con mentiras para figurar . Y más cuando ellos mismos le pidieron por favor que no se refiera más ni a ellos ni a mí públicamente".

Recordemos que recientemente tuvieron otro enfrenamiento virtual cuando algunos seguidores notaron que Benedicto y Constantino -los otros dos niños fruto de la relación de López y Nara- tenían un nuevo look: totalmente rapados. El exjugador de fútbol le contestó a una seguidora que le preguntaba por qué les habían cortado el pelo : "Por una maldad. Pero si yo saliera a decir todas las cosas que les hacen a los chicos tendría para un mes . No lo hago porque después se la agarran con los mismos nenes".

