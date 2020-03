Maxi López denunció a su ex, Wanda Nara, por violar la cuarentena y exponer a sus hijos Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de marzo de 2020 • 13:56

Este martes, Wanda Nara recibirá una notificación de la policía italiana por incumplimiento de los decretos de cuarentena , a partir de una denuncia realizada por su exmarido, Maxi López . Sin embargo, el futbolista estaría dispuesto a llevar las cosas más allá, y por eso le solicitó a sus abogados que reclamen la tenencia de sus tres hijos en común -Valentino, Benedicto y Constantino- durante el tiempo que dure la pandemia de COVID-19 .

En las últimas horas, la mujer de Mauro Icardi contó a través de las redes sociales que se trasladó junto a su familia de París a una de sus casas en Italia . Esta situación molestó mucho a López, quien expresó su enojo en las redes sociales. "Me gustaría saber bajo qué criterio rompés la cuarentena de una pandemia mundial y exponés a nuestros hijos a un viaje de un país a otro. Te movés y te vas al epicentro del contagio (Lombardía) en Italia, sin importarte ningún tipo de consecuencia", escribió. "¿Qué te pasa por la cabeza en estos momentos, cuando lo más sagrado que tenés es la salud de tus hijos? Me indigna que no tomes consciencia. Si no querés hacerlo por vos, hacelo por ellos. Hoy sos madre de cinco criaturas pero parece que no te diste cuenta".

En las últimas horas el jugador de fútbol realizó una denuncia a través de sus abogados para solicitar la tenencia de los menores durante esta cuarentena. "Si los chicos se quedan conmigo no se van a mover, no los voy a estar llevando de un lado a otro", le aseguró López, angustiado y preocupado, a su entorno más íntimo.

Por su parte Ana Rosenfeld, abogada de Nara, habló con LA NACION y aseguró que su clienta respetó todos los protocolos europeos y que se trasladó de París a Italia por ruta. El problema que se suma ahora es saber si el domicilio legal de Wanda es su casa de Milán o su mansión en Lago di Como, donde está actualmente, para poder ser debidamente notificada de la denuncia en su contra.