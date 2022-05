El desgarrador anuncio de Britney Spears: “Con mi más profunda tristeza, tengo que anunciar que perdí a mi bebé”

El 11 de abril, Britney Spears recurrió a sus redes sociales para anunciar una noticia que la llenaba de felicidad: estaba embarazada. La cantante, que tras un largo litigio logró recuperar el control de su dinero, de su carrera y de parte de sus decisiones personales, había asegurado que el estricto control que ejercía su padre, James, también incluía la prohibición de volver a ser madre, a pesar de su profundo deseo de agrandar su familia. Por eso, el anuncio significó, también, un paso más hacia la concreción de sus metas en total libertad. Sin embargo, este sábado la cantante realizó un triste anuncio.

“Es con nuestra más profunda tristeza que tenemos que anunciar que hemos perdido a nuestro bebé milagroso al principio del embarazo”, se lee al comienzo del texto, firmado por ella y su pareja, Sam Asghari, que la intérprete de “Toxic” compartió en sus cuentas de Twitter e Instagram. “ Este es un momento devastador para cualquier padre. Quizá deberíamos haber esperado un poco más para hacer el anuncio [del embarazo] pero estábamos tan emocionados de compartir la buena noticia ...”, continúa.

“Nuestro amor mutuo es nuestra fuerza. Seguiremos intentando ampliar nuestra hermosa familia. Estamos agradecidos por todo su apoyo. Le pedimos amablemente privacidad durante este momento difícil”, finaliza el breve comunicado.

Apenas un mes atrás, Britney anunciaba que se encontraba embarazada del primer hijo producto de su relación con Ashgari. La cantante es, además, mamá de Sean Preston (16) y Jayden James (15), de su relación con el bailarín Kevin Federline. “Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé. Pensé: ‘Caramba... ¿Qué le pasó a mi estómago?’ Mi esposo dijo: “¡No! ¡Estás embarazada de comida!” Así que me hice una prueba de embarazo... Y ¡Uh! Bueno... Voy a tener un bebé”, escribió en aquel momento.

Además, contó: “¡Está creciendo! Si hay dos allí, podría perderlo. Obviamente, no saldré tanto para evitar que los paparazzi obtengan su dinero con una foto mía embarazada, como desafortunadamente ya lo han hecho... Es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal. Tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… Algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella … Pero ahora las mujeres sí se atreven a hablar. Gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado. Esta vez haré yoga todos los días. Repartiendo mucha alegría y amor”.

En junio de 2021, Britney estaba a punto de recuperar el derecho de disponer de su fortuna, decidir sobre su carrera y, sobre todo, sobre su propia vida. “ Quiero recuperar todo. Quiero poder casarme y tener un bebé ”, expresó en su declaración de 23 minutos a la jueza del Tribunal Superior de Los Ángeles, Brenda Penny. Además, Spears detalló exactamente cómo las condiciones de su tutela -ejercida por su padre y el abogado designado por la corte, Samuel Ingham III- se interponían en el camino de sus modestos objetivos, refiriéndose específicamente a su deseo de retirarse un DIU, que se le fue implantado para evitar que tuviera hijos. Durante la instancia judicial, Spears dijo que sus tutores se oponían a su decisión.

“Me dijeron que en este momento no puedo casarme ni tener un bebé”, dijo Spears en su alegato. “Tengo un DIU en mi cuerpo, así que me es imposible quedar embarazada. Quise sacármelo para poder empezar a intentar tener otro bebé. Pero mi tutor no me deja ir al médico a retirarlo, porque no quieren que tenga más hijos”. Según la ley de California, a alguien en la posición de Spears no se le podría prohibir automáticamente casarse o tomar sus propias decisiones médicas; más bien, tendría que haber una orden judicial explícita con ese objetivo. Una orden que, en el caso de Spears, no parece haberse dictado.