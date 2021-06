El desgarrador relato que Karina Gao grabó en un video para sus hijos y su marido al entrar en coma

Karina Gao pasó por PH Podemos Hablar (Telefe), en donde recordó el duro momento que vivió cuando atravesó el Covid: embarazada y en coma. La chef de Flor de Equipo contrajo la enfermedad a comienzos de febrero y permaneció largos días intubada para recibir asistencia respiratoria.

En su duro relato, la cocinera contó que, en los momentos más críticos de su internación, se despidió de su familia, dejó videos para sus hijos y le pidió a su marido que se volviera a casar.

Embarazada de Teo de 25 semanas, cuando Karina se enteró del resultado positivo de Covid, decidió aislarse en una sección de su casa para transitar la enfermedad sin riesgo de contagiar a los suyos. “Tenía fiebre, cada tanto, pero estuve estable por cuatro o cinco días y pensaba que estaba todo bien, pero la médica me dijo de internarme para controlarme porque llevaba cinco días con fiebre. Hice la valija y me lo tomé cómo que me iban a cuidar”, relató.

Al tercer día de internación, comenzaron los problemas para respirar, la subida de la temperatura y la tos. “Muchos me decían que en el noveno día remontás, hasta que me llevaron a terapia intensiva. A la segunda noche, ya me pusieron otro respirador y ahí yo ya estaba saturando mal”, agregó.

Al mismo tiempo, su marido y sus hijos comenzaron a levantar fiebre en casa. “Ahí me dijeron que tenía neumonía bilateral. Pensaba que iba a estar mejor pero al día siguiente me dijeron: ‘te vamos a intubar y a poner en coma’. Y ahí fue un baldazo de agua fría. El momento en que más miedo tuve”, continuó.

“Sentía que no me iba a despertar del coma. Mandé mensajes -que después releí- a mi marido, diciéndole: ‘cuidá al bebé’. Ya me estaba despidiendo de todos”, dijo. Gao pidió a su asistente que pagara sus deudas y que le otorgara un dinero a su marido y a sus hijos. “Después me despedí de mi marido, le mandé un video para los chicos. En esos 15 minutos vos decís: ‘qué hago’. De película, como cuando ves que una mamá deja videos para sus hijos. Y dije: ‘quiero dejar un video para cuando se casen o vayan a la primaria’”.

La cocinera contó que en su despedida, ante la posibilidad de no despertar del coma, expresó: “Les dije a los chicos: ‘tienen suerte de tener al papá que tienen’. Y a él le dije que se casara de nuevo, porque yo sé que es alguien que, si es por él, se iba a quedar viudo toda la vida. Le dije: ‘sos joven, tenés 36.’. Y después me costó muchísimo despedir a mis papás, porque a los chinos, cuando estás en una edad adulta, vos tenés que mantener a tus viejos. Yo les pedía perdón y les agradecía por haberme criado”, contó.

Cuando se despertó del coma, sintió que se había levantado de un sueño. “Ya no tenía más Covid, me desperté con mi marido al lado. Al final me soñé viuda, como si mi marido hubiese fallecido en un accidente. Me puse muy triste, pero, cuando me desperté, estaba él a mi lado”, contó sobre el satisfactorio desenlace.

LA NACION