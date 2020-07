El día en que Christophe Krywonis faltó a la escuela y le escapó a la muerte

El día en que Christophe Krywonis le escapó a la muerte: "Dos de mis amigos murieron" Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de julio de 2020 • 17:44

La infancia de Christophe Krywonis en Francia está llena de recuerdos hermosos y otros no tanto. Invitado a PH: Podemos Hablar , el cocinero recordó uno de los momentos más difíciles de su niñez, cuando una granada explotó en su colegio y mató a dos de sus mejores amigos.

En medio del segmento de preguntas y respuestas, Andy Kusnetzoff pidió que dieran un paso al frente aquellos que alguna vez sintieron que su vida corrió peligro. El jurado de Bake Off Argentina no dudó en hacerlo. "Tenía 11 años y eramos un grupo de muchos amigos, pupilos en un colegio privado", comenzó su relato.

"Un domingo, cuando se acercaba la hora de volver al colegio, yo decido no ir. No quería, no se por qué, y dije que estaba enfermo. Me tomaron la temperatura en casa y tenía 39° de fiebre, así que pensé, '¡Qué bien!'", continuó antes de contar lo ocurrido.

"Al otro día, en el colegio, uno de mis amigos volvió de Normandía con una granada de la Segunda Guerra Mundial. Los chicos jugaron con ella todo el día, pero al atardecer uno quiso desatornillarla. Dos de mis amigos murieron y otros tres quedaron amputados", relató mientras el conductor y el resto de los invitados no podían creer lo que oían.

Según explicó Christophe, en la zona de Francia en donde vivía su amigo que encontró el artefacto, había bunkers con algunos desechos de la guerra. "Fue en el año 79, más o menos. Yo esta historia todavía no la tengo del todo resulta, pienso en por qué no quise ir al colegio y me da escalofríos", dijo consternado. "Sé que jugaron todo el día con la granada, se la pasaban unos a otros y, cuando quisieron desmontarla, dos murieron. Todavía no entiendo por qué no quise ir al colegio. Debo tener una estrella arriba", volvió a señalar el chef en referencia a su abuela. "Sé que hay una energía o algo, que hay gente que me acompaña, personas que no están aquí pero que de alguna manera me acompañan".