El día de furia de Yanina Latorre: por qué la “angelita” disparó contra todos

Este jueves fue un día de furia para Yanina Latorre. Si bien la “angelita” está acostumbrada a las guerras mediáticas, en el día de hoy disparó contra todos: Beto Casella, Luciana Salazar, Viviana Canosa, su compañera Nancy Duré y la influencer Mar Tarrés fueron algunas de sus víctimas.

Todo empezó a raíz del comentario que hizo Beto Casella en Bendita, cuando pasaron un informe sobre el conflicto Luciana Salazar-Martín Redrado. “Si Burlando le va a mandar a Luciana Salazar la carta de supuesto hostigamiento que le mandó a Bendita se va a morir de hambre, porque era un espanto de redacción que ni un chico de primaria escribe así y que quedó en la nada. Era porque supuestamente hostigábamos a la Latorre, no la nombramos más porque no se nos canta”, lanzó mirando a cámara y desafiando al famoso abogado.

Si bien en esta oportunidad su mensaje iba para Fernando Burlando, indirectamente el conductor de elnueve volvió a pegarle a la panelista de Los ángeles de la mañana. O al menos ella así lo sintió. “Dejá de mentir Beto, me dejaste de nombrar por el temita que tuviste con Burlando y con Elbita (Marcovecchio). En el momento me apretó para que firme confidencialidad. Yo no iba a firmar nada porque acá hay un hostigamiento público que él durante ocho años sistemáticamente me dio. A mí me lastima, a mi familia le jode, se le fue la mano”, lanzó furiosa.

Tras defender a Fernando Burlando, Latorre reveló detalles de la mediación que mantuvo con el conductor tiempo atrás y en la cual no llegaron a ningún acuerdo. “Burlando es uno de los mejores abogados del país, él (en referencia a Casella) trajo a un impresentable, un maleducado que me agredió, me hicieron llorar, se armó una batahola que tuvo que entrar Burlando. Se reía de mí y de Elbita, le empezó a decir que era linda porque tenía un short de cuero, como que una abogada linda no puede pensar. Se quiso hacer el gracioso. Todo un delirio. Arreglamos que íbamos a juicio entonces él vivamente nunca más me nombró, hasta ahora. Es un tipo muy agresivo”, indicó.

Las diferencias con Beto Casella

Yanina explicó los motivos de las fuertes diferencias entre Beto Casella y ella. “Él odia todo lo que yo soy. Cree que soy la típica boluda, concheta, de barrio privado que pierde el tiempo. Que estoy ocupando una silla y que se la tendría que dejar a alguien que no tiene para comer. Es una tristeza que un hombre en 2021 piense así, porque el trabajo dignifica. No tengo por qué quedarme en mi casa aunque mi marido sea millonario”, opinó.

Mirando a cámara, volvió a hacerle una advertencia al conductor. “No me nombres más. Yo a vos nunca te nombré. No me río de tus anteojos ridículos, de tu pelo ridículo, del autobronceante, de esos chalecos... Me tiene podrida”, gritó. Pero su descargo fue interrumpido por su compañera Nancy Duré, que intentó entender la postura de Casella. “Lo que sostiene Beto todo el tiempo es que así como vos podés reírte o burlarte de otra gente, ellos pueden burlarse de vos”, lanzó. “Yo no me burlo de otra gente, ese es un pensamiento que vos tenés porque serás tan acomplejada como él. Yo no tengo un programa y durante ocho años te hago un tape diario. La gente como Beto Casella y como vos tienen un problema conmigo. No yo con ustedes”, disparó molesta Yanina Latorre.

Mientras Duré recordaba todo lo que Latorre dijo de ella en más de una oportunidad, la mediática justificó su accionar. “Te he dicho de todo en relación a las barbaridades que dijiste con (Susana) Roccasalvo de mí. Maldades de mi economía... dijiste que Diego (Latorre) no me dejaba por la guita”, sostuvo. Acto seguido, Duré le retrucó: “Nunca dije esas barbaridades de vos. ¿Yo dije eso? Traémelo porque no lo recuerdo. Yo me hago cargo de lo que digo yo, no de mis compañeros de trabajo. Que vos te reís de la gente es verdad; de mi, por ejemplo, siempre lo hiciste. Te reíste del color, de la ropa que uso”.

Lejos de desmentirlo, la “angelita” lo reconoció en cámara. “De la ropa sí, con otra cosa no me metí. Ni con tu laburo, ni con tu mamá, ni con tu familia. Y él (en referencia a Beto Casella) se mete con mis hijos y ese es mi límite. Si sos tan sorora no tendrías que estar a favor de él. Y de vos me reí de tu ropa que podría seguir riéndome porque no me gusta y es algo estético”, la increpó nuevamente.

La discusión podría haber seguido durante horas pero Ángel de Brito puso un manto de piedad y siguió con otra pelea, la de Salazar y Redrado. Sin embargo, la mujer de Diego Latorre también arremetió contra la vedette. “Ella se expone a eso, ella se deja, después vuelve con él. Todo para que le pague un pasaje a Miami porque no tiene forma de ir si no. Ella se expone”, expresó.

“En Miami estaban camuflados los dos, yo los vi. Él tiene un enganche sexual con ella y ella lo permite. Ella pelea contra todas las novias de Martín, pero él blanquea a todas menos a ella. Ella es la primera que no se respeta. Él en la calentura le dice ‘te amo’, ‘me caso con vos’ y cuando se le pasa no quiere saber nada. Ella es una chica re piola, la tiene más clara que nadie. Hace esto para joder al tipo y joder a las 40 novias que debe tener. Él es un cerdo, lo que hace con ella no se hace pero eso no es violencia de género”, lanzó.

Una confesión del pasado

El conductor siguió con la agenda del programa y el siguiente tema fue el descargo de Viviana Canosa a raíz de los memes y las cargadas por su error al desconocer dónde quedaba Lugano (en referencia a la desaparición de Maia). Mientras las “angelitas” la criticaron por no aceptar que se había equivocado, Latorre aprovechó la situación para hablar de la periodista. “Cuando nos contrataron con Evelyn y a Amalia para Más Viviana rajaron a Adrian Pallares, Luis Piñeiro y Camilo. Ella sabía todo . Nos habíamos juntado en el hotel Alvear, ella vivía ahí arriba”, reveló desmintiendo que la conductora se haya enterado junto a sus compañeros del cambio de panel.

“El primer programa ella miró a la cámara, lloró diez minutos sin parar victimizándose, diciendo que un día llegó y que se encontró con que sus tres compañeros no estaban más. Ahí dije, ‘esta mina es la reina de la mitomanía al aire’. Yo hacía tres meses que estaba contratada y me dijeron que no abra la boca. Yo igual hable con Pallares y se lo dije. A ellos les dijeron el mismo 31 de enero que no seguían y ella sabía todo”, advirtió ante el asombro de sus compañeras.

Una batalla más

Por último, y casi llegando al final del programa, la panelista de LAM arremetió contra Mar Tarrés , la influencer que está convocada para ser parte de La Academia. Al parecer, días atrás tanto ella como Cinthia Fernández criticaron la decisión de La Flia por haberla convocado. “No me gusta Mar Tarrés porque me parece que es demasiado agresiva. Es todo impostado. Todo lo que ella pidn que no le hagan lo hace . No me llama la atención”, disparó Cinthia. Por su parte, Yanina Latorre y Mariana Brey coincidieron y sumaron: “No me gusta porque creo que va con un discurso muy agresivo. La ves en redes y así como la ves me parece muy agresivo”.

Obviamente, estos comentarios le cayeron pésimo a Tarrés, quien no dudó en salir a responderles durante una entrevista con Mitre Live. “Ya no hay periodistas. La modelo 90, 60, 90 le ha quitado el trabajo al periodista, al que de verdad estudió para tener esa carrera . Ahora de pronto ese lugar lo ocupa una chica que tiene que ser muy linda, con un cuerpazo, típica estereotipo, y con la lengua picante”, disparó.

La respuesta de Yanina Latorre no tardó en llegar. “Yo dije que tenía un discurso violento. Yo no soy modelo, reina. No soy periodista tampoco. Soy contadora pública ¿y qué? No tiene nada que ver lo que dice. Tiene un tema ella con el 90, 60, 90. Discrimina a las flacas. Está queriendo decir que una modelo es linda pero hueca, ¿dónde dice que no pueden pensar?”, remató indignada.

