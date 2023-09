escuchar

El cantante italiano Tiziano Ferro anunció esta semana en sus redes sociales que ha iniciado el “doloroso y delicado” proceso de divorcio de su marido, el estadounidense Victor Allen. El artista explicó también que no podrá llevar a Italia a sus hijos, nacidos hace dos años, ya que en ese país existen numerosas trabas para la paternidad y la maternidad en parejas homosexuales.

“Hace algún tiempo comenzó una dolorosa separación. La afronté en silencio, protegiendo la confidencialidad de todos. Hace poco, iniciamos los trámites de divorcio en Los Ángeles”, escribió el artista. En la publicación, Ferro señala que al no poder llevar a sus hijos a su país de origen, se quedará con ellos en los Estados Unidos. Por ello, se vio en la obligación de cancelar sus shows en Italia para la presentación de su libro.

“Es un momento delicado, en el que toda mi atención está concentrada en la tutela de mis dos maravillosos hijos, que actualmente pasan la mayor parte del tiempo en casa, conmigo. En este momento no puedo dejarlos y no puedo llevarlos conmigo a Italia”, apuntó en su descargo, en el que también menciona los problemas que sufre en las cuerdas vocales y por los que el médico le recomendó cancelar su última gira.

El músico dedicó asimismo un mensaje a sus seguidores: “Espero su comprensión y continuo apoyo mientras navego por este difícil momento de mi vida”. Por sus palabras, no queda claro exactamente el tono en el que se pronunció, pero en Italia se han interpretado como una cierta denuncia contra los obstáculos burocráticos que deben afrontar las parejas homosexuales.

Ferro y Allen se conocieron en 2016, en los estudios de la productora Warner Bros. Allen trabajaba en la empresa como consultor, cuando el cantante italiano acudió para grabar un video promocional de uno de sus discos. La pareja no tardó en casarse primero en Los Ángeles, para después celebrar también su unión civil en 2019 en Sabaudia, ya que el matrimonio entre personas del mismo sexo no es legal en Italia.

Ambos siempre manifestaron su deseo de ser padres, un sueño que finalmente se hizo realidad en 2022. En marzo de ese año presentaron a Margherita y Andres, cuando tenían nueve y cuatro meses, respectivamente. El cantante nunca explicó el origen de los pequeños, ni si llegaron a sus vidas de recién nacidos o ya con unos meses, pero es probable que nacieran por vientre de alquiler, una técnica que en Italia tampoco está permitida. “Serán ellos y solo ellos los que decidan si comparten o no en público su historia y cuándo hacerlo”, declaró el cantante cuando dio a conocer la noticia.

Por más derechos

El pasado junio, en una entrevista con la revista Grazia, Tiziano denunció que el proyecto de ley de la ultraderechista primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para tipificar la gestación por vientre de alquiler como delito universal es “el enésimo decreto contra los homosexuales”.

Tiziano Ferro contó las dificultades que enfrenta dado que Italia no avala los derechos parentales de las parejas del mismo género LA NACION

“Que al menos tengan el valor de decirlo claramente”, mencionó. Y señaló que a las parejas gay que recurren a esta técnica en el extranjero les resulta más sencillo que se les reconozca la patria potestad sobre los menores en Italia, porque “es difícil que alguien pueda pedir explicaciones sobre cómo nació ese niño”.

El cantante siempre explicó que quiere que se reconozcan los derechos de sus hijos en su país, pero inicialmente renunció a ello porque, para poder inscribirlos en el registro civil italiano, tendría que haber excluido a Aller de la documentación y haberse incluido él como único progenitor a efectos legales. “Cuando fui al Consulado Italiano a inscribirlos en el registro civil, ese formulario en el que se excluía el nombre de Victor fue como una cachetada. Así que no los registré. En estas condiciones, que distorsionan la realidad de su presencia en el mundo, no obtendrán pasaporte italiano”, explicó en la entrevista, en la que aprovechó para denunciar: “Si están enfermos, solo yo puedo ir a urgencias, porque Victor no está en el pasaporte, lo que es una aberración. Más allá de estar de acuerdo o no, de la moral o de un sentimiento de culpa fabricado, siempre he pensado que mis derechos no quitan nada a los de los demás”.

En algunos países, como los Estados Unidos, los nombres de ambos padres figuran en el certificado de nacimiento de los niños. Sin embargo, en Italia el certificado con ambos padres no se reconoce ni se transcribe, lo que crea una situación jurídica incierta para el niño. Si el menor tiene un certificado de nacimiento que menciona al padre biológico, al menos tiene la posibilidad de ser inscripto en el registro civil italiano, aunque sea con un solo progenitor legalmente reconocido. La ley italiana tampoco consiente la adopción para parejas homosexuales. Aunque sí permite la fórmula de la adopción del hijo de la pareja, pero es un proceso largo y complicado.

El documental que lo sinceró

Según ha recordado en declaraciones al diario La Stampa Vincenzo Miri, presidente de la Red Lenford, que actúa en defensa de los derechos LGTBI, los hijos del cantante “tienen pasaporte extranjero y para los Estados Unidos son incuestionablemente hijos de Tiziano y de su marido Victor, con todos los derechos de circulación que ello conlleva”. El abogado del artista ha pedido en declaraciones al mismo medio que se respete “la privacidad” de su cliente en este momento particular de su vida, “en el que tendrá que gestionar sentimental y jurídicamente el divorcio, la custodia de sus hijos y la disciplina de su expatriación”. Y explicó que Tiziano Ferro se planteará si desea que se reconozca su relación parental también en Italia y, por tanto, que los niños adquieran dicha nacionalidad.

Tiziano Ferro publicó su primer álbum, Rojo relativo, en 2001 y desde entonces se ha convertido en una de las voces italianas más reconocidas. Después de una larga carrera en 2020, decidió compartir en el documental Ferro cómo cayó en el alcoholismo y la bulimia, y tuvo que esconder su homosexualidad al percibirla como un “contratiempo” para mantener su éxito.

