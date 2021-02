El difícil momento familiar de Campi: en pocos días fallecieron su padre y su padrastro

Durante la tarde del viernes, el público de Hay que ver se sorprendió al observar en pantalla a José María Listorti, cuyo regreso de las vacaciones estaba pautado para el próximo lunes. El motivo de su regreso tuvo que ver con el momento familiar que atraviesa su compañera, Denise Dumas, y que la llevó a ausentarse del programa.

Ayer, murió el padrastro de Campi. En sus redes sociales, el comediante compartió una foto con él y su familia, y escribió: “Te amamos eternamente Charly. Gracias gracias”. Este duro momento para la familia se da pocos días después de la muerte del padre de Campi, ocurrida el pasado 26 de enero. En ese momento, el artista escribió un sentido texto: “Viejo querido: muchas gracias por cuidarme cuando chiquito, por enseñarme la importancia del laburo, por mi primer carrito de rulemanes, por los veranos de San Clemente, por todo viejo, gracias. Que tengas un lindo viaje. Te voy a extrañar”.

En lo referido a Hay que ver, Listorti tomó la palabra al comienzo de la emisión, y explicó el motivo de su vuelta anticipada: “Yo tenía que estar de vacaciones todavía, tenía previsto arrancar el lunes, pero la familia de Denise tuvo un problema personal, están todos bien, pero hubo un problema personal que yo no voy a contar. La que tiene que contar, si es que realmente tiene ganas, es Denise. Pero para eso somos un equipo, somos compañeros. Ella me llamó angustiada por un problema familiar, le dije: “Quedate tranquila, estoy en Buenos Aires. Yo vengo, no te preocupes”.

Por último, el conductor despejó posibles dudas y confirmó que la situación no tenía nada que ver con el coronavirus, y concluyó: “Estamos acá, les mandamos un beso enorme a Campi, a Denis a toda la familia, y el lunes, si ella tiene ganas, lo contará”.

LA NACION