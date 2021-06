El difícil reto al que se enfrenta Salma Hayek tras el rodaje de House of Gucci

Al igual que muchos otros actores a lo largo de la historia del cine, para poder ser parte de House of Gucci Salma Hayek puso su cuerpo a disposición del personaje. La actriz mexicana encarnará a Giuseppina Auriemma, una de las mejores amigas de Patrizia Reggiani, la esposa y asesina de Maurizio Gucci que será interpretada por Lady Gaga.

“Ni siquiera habían terminado las fiestas de fin de año y yo ya estaba pidiendo que me trajeran túnicas sueltas”, bromeó la morocha de 54 años en una entrevista con InStyle, haciendo referencia al peso que tuvo que ganar para poder ser fiel al papel que le tocaba.

“Perdí muy poco peso hasta ahora, entonces empiezas a pensar: ‘wow, wow’, se gana tan rápido pero se tarda mucho tiempo en perderlo”, bromeó durante la nota.

Existen dos motivos por los que Hayek desea volver a pesar lo mismo que antes de las grabaciones: uno es su salud y el otro el hecho de que “es lo que se espera de una mujer que la gente considera que se ve bien”, explicó. “A medida que envejeces, se espera que no se note”, agregó sobre la presión que pesa sobre las actrices en Hollywood.

A pesar de que trabaja duro para volver a su figura habitual, la actriz asegura que siente mucha confianza en su cuerpo, sobre todo si mira “todo el kilometraje” que ha tenido hasta ahora.

“Teniendo en cuenta la presión y el juicio que le he puesto, mi cuerpo ha sido increíblemente generoso”, reconoció Hayek. “No creo ser hoy un burrito caliente, pero sé que para mi edad y para el estilo de vida que he llevado, tan mal no me va. Y todo lo bueno se lo atribuyo a la meditación”, agregó.

La mexicana comenzó a practicar meditación cuando tenía 30 años para combatir un dolor de espalda que periódicamente no la dejaba salir de la cama. “Al hacerlo experimentás una ligereza en tu cuerpo que es realmente deliciosa y satisfactoria”, explicó sobre lo que siente al meditar. “Al respirar e ir hacia adentro explorás tu cuerpo de una manera diferente y aprendés a no volverte loco con las expectativas”, aseguró.

House of Gucci está basada en un libro que lleva el mismo nombre, el cual narra el asesinato del último hijo de Gucci que dirigió la afamada casa de moda. En ella, Gaga interpretará a Patrizia Reggiani, la “viuda negra de la moda” acusada de mandar a matar a su exmarido, el empresario Maurizio Gucci (Adam Driver), y condenada a veintiséis años de cárcel. El elenco lo completan Jeremy Irons, Al Pacino, Jared Leto, Camille Cottin, Jack Huston y Reeve Carney.

