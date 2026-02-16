Salma Hayek elogia a Sheinbaum tras un esperado anuncio sobre incentivos para un sector clave en México

Salma Hayek estuvo en la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para anunciar el programa de incentivos fiscales para el cine mexicano. Este plan buscará fomentar el talento nacional y que más proyectos cinematográficos extranjeros sean filmados en México.

Salma Hayek elogia a Sheinbaum por incentivos al cine mexicano

La actriz Salma Hayek acudió al Palacio Nacional en la Ciudad de México para dar la noticia sobre los incentivos a la industria cinematográfica y audiovisual en México, según el gobierno de este país.

La famosa estuvo presente en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y elogió lo que llamó “una increíble iniciativa”, ya que reconoció que su país de origen tiene un gran legado en la industria del cine y del entretenimiento en general.

Hayek explicó que el incentivo le dará más visibilidad, fortaleza y oportunidad de crecimiento a una importante comunidad de artistas mexicanos, además de agradecer a la mandataria el permitirle formar parte de lo que calificó como un “momento histórico”.

La nacida en el estado de Veracruz explicó que el incentivo es sumamente significativo para todos sus connacionales, ya que puede ayudar a retratar y dignificar a los mexicanos que viven en Estados Unidos.

Salma Hayek realizará un cortometraje con el respaldo de los incentivos fiscales del gobierno de Sheinbaum (Facebook/Salma Hayek Pinault)

“Estamos siendo atacados moralmente y nuestra imagen es representada de forma completamente errónea… podemos tomar el control y decir: esto es México, esto es quiénes somos”, aseguró.

De qué trata el programa de incentivos al cine en México

El pasado domingo 15 de febrero, Sheinbaum presentó su plan de incentivos fiscales para la industria del cine y aseguró que su gobierno desea que se filme más en México, de acuerdo con El País.

Este plan también propone brindar más apoyo al cine independiente. Una de las propuestas más fuertes consiste en un crédito fiscal sobre el impuesto sobre la renta (ISR, por sus siglas en español) con un descuento de hasta el 30 % del gasto en una producción audiovisual que se realice en el país.

La clave para que esta ayuda aplique es que al menos el 70 % del gasto para la producción se realice con empresas mexicanas. Además, el tope máximo de apoyo por proyecto es de 40 millones de pesos mexicanos (poco más de US$2 millones).

Los incentivos fiscales para el cine buscan promover las producciones locales e incentivar la inversión de empresas extranjeras (Facebook/Claudia Sheinbaum Pardo)

Los objetivos del gobierno mexicano con estos incentivos fiscales son ayudar a las producciones que de otra forma no podrían llevarse a cabo y atraer proyectos internacionales con la garantía de que se contratará a los mexicanos en diferentes oficios relacionados con la cinematografía.

Estos cambios suponen una nueva Ley Federal del Cine y el Audiovisual que reemplaza a la legislación de 1992.

La mandataria dijo que anteriormente el presupuesto público era empleado para producciones comerciales, pero ahora se dará prioridad a los trabajos audiovisuales independientes y de pueblos originarios.

Quién es Salma Hayek, la mexicana que triunfa en EE.UU.

La famosa actriz declaró en sus redes sociales que le debe su carrera a la comunidad cinematográfica mexicana y que su país de nacimiento cuenta con un gran legado en esta área.

Salma Hayek inició su carrera como actriz en producciones mexicanas (Archivo) Instagram @salmahayek

La actriz y productora nació el 2 de septiembre de 1966 en Veracruz, y a los 12 años migró a Estados Unidos para asistir a la Academia del Sagrado Corazón en Louisiana, de acuerdo con Vogue México.

Posteriormente, Salma Hayek regresaría a México para continuar sus estudios universitarios en relaciones internacionales.

Aunque actualmente es una de las figuras latinas más conocidas de Hollywood, su carrera como actriz comenzó con participaciones en telenovelas mexicanas como Un Nuevo Amanecer (1988) y Teresa (1989).

Su primer protagónico en el mundo del cine fue en la película El Callejón de los Milagros (1995). Tras haber estudiado actuación con Stella Adler en Los Ángeles, llegó a Hollywood con la película Desperado, donde comparte pantalla con Antonio Banderas.