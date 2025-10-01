El divorcio de Nicole Kidman y Keith Urban: de los rumores de una nueva mujer al consejo de Naomi Watts

Luego del impacto mundial que causó ayer la noticia de la separación de Nicole Kidman y Keith Urban comenzaron a trascender detalles íntimos de la ruptura: luego de que se confirmara que fue ella quien inició los trámites de divorcio, fuentes cercanas al ahora exmatrimonio confesaron que ya no había intimidad entre ellos y que el cantante de música country ya habría iniciado una relación con otra mujer.

Divorcio en marcha

En 2006. Después de menos de un año de noviazgo, Kidman y Urban se casaron. Archivo

Si bien se supo que la estrella de Hollywood intentó salvar su matrimonio, fue ella quien inició la demanda de divorcio. Según publicó el portal de noticias TMZ luego de acceder al documento titulado “Acuerdo de disolución matrimonial”, firmado por las dos partes, la expareja llegó a un acuerdo de custodia y manutención de las dos hijas que tienen en común: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14.

La protagonista de Las horas citó “diferencias irreconciliables” para explicar la razón del divorcio. Los dos artistas renunciaron a cualquier manutención conyugal y manutención de los hijos, aunque hay una cláusula que establece que Keith tiene “obligaciones de manutención infantil” prepagadas. Según se desprende del texto, explica el medio, cada uno conservará sus propios activos, por lo que se estima que existe un acuerdo prenupcial.

En abril del año pasado, la familia se mostró a pleno en un evento: Keith Urban, Sunday Rose Kidman-Urban, Faith Margaret Kidman-Urban, Sybella Hawley, Nicole Kidman y Antonia Kidman posaron para los fotógrafos FilmMagic

En relación al cuidado de las menores, Kidman busca ocupar el rol principal en relación a la crianza: el plan trazado en el acuerdo asegura que las niñas pasarán 306 días con Nicole y 59 días con Keith. Además, determinaron que todas las decisiones importantes que involucren a sus hijos, incluida la educación y la atención médica, se tomarán de forma conjunta.

Una nueva mujer en la vida de Urban

Según confirmó TMZ, Keith y Nicole se separaron en junio, cuando él se fue de la casa que compartían. La separación se dio en tiempos de mucho trabajo para la pareja: él estaba constantemente de gira y ella dividía su tiempo entre rodajes y estrenos, por lo que los díasjuntos -señaló el diario inglés Daily Mail- eran muy acotados y la intimidad casi nula. Incluso, el medio asegura que cuando Urban le planteó su enojo a la actriz ella quedó “sorprendida”. “La intimidad no está ahí, solo están cumpliendo con la rutina. Keith tuvo que decirle que no era feliz”, publicó el diario en la voz de una fuente.

Una postal de los viejos tiempos de la familia formada por Nicole Kidman y Keith Urban con fecha de diciembre del 2022 Backgrid/The Grosby Group - Backgrid/The Grosby Group

Si bien ella intentó salvar el matrimonio, él siguió adelante con su vida: alquiló una casa en Nashville y en ningún momento intentó volver a acercarse a la actriz. Incluso, el círculo cercano de ella asegura que el cantante ya tiene una nueva mujer. “Todas las señales apuntan al hecho de que Keith está con otra mujer. Digamos que Nicole no lo discute, pero todavía está sorprendida por eso”, aseguraron múltiples fuentes del riñón de ella a TMZ. Además, aseguraron que “lo sabe todo Nashville”.

Una persona del mundo de la música country también aseguró que Urban ya inició una nueva relación, y que se trata de una chica más joven. “El rumor es que está con una mujer más joven del negocio. Es de lo único que todo el mundo habla. Todo el mundo quiere saber quién, pero hasta ahora, eso es un misterio”, confió desde el anonimato.

El consejo de Naomi Watts

Nicole Kidman y Naomi Watts, amigas y confidentes

Se sabe, Nicole Kidman tiene muchas buenas amigas en el medio, y una de ellas es Naomi Watts. Amigas desde la adolescencia, la protagonista de 21 gramos es uno de los grandes apoyos de Kidman en este momento. “Nic ha estado llamando mucho a Naomi para hablar sobre cómo lidiar con la situación”, contó una fuente cercana al Daily Mail.

“Hubo muchos consejos y Nic escucha porque Naomi ya pasó por lo mismo: tuvo una separación muy pública de Heath Ledger y luego de Liev Schreiber. Ella sabe lo desafiante que puede ser la angustia mientras estás en el centro de la atención”, agregó la fuente. “El consejo inteligente de Naomi ha sido ser lo más honesto posible con el público y simplemente sacarlo a la luz para que los fanáticos puedan procesarlo y seguir adelante”.

Esta no es la primera vez que Watts ayuda a Kidman en sus problemas del corazón: la rubia fue fundamental cuando su amiga tuvo que superar el infierno y la angustia de su escandalosa separación de Tom Cruise, en 2001.