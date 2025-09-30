La lucha de Nicole Kidman para salvar su matrimonio: “Ella no quería esto”

Antes de su separación de Keith Urban, recientemente anunciada, Nicole Kidman se habría resistido a dar por terminado su vínculo amoroso con el cantante. La actriz habría intentando por todos los medios sostener la relación con el padre de sus hijas, una unión que fue vista, durante casi dos décadas, como una de las más consolidadas de Hollywood.

“Ella no quería esto y luchó para salvar el matrimonio”, reveló una fuente a la revista People tras conocerse la ruptura, luego de que el portal TMZ confirmara que la pareja se distanció tras 19 años de casados.

Kidman, de 58 años, y Urban, de 57, se casaron en junio de 2006 en Sídney, Australia, y son padres de Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 14, quienes se convirtieron en el centro de la vida familiar que compartían.

Keith Urban y Nicole Kidman compartieron 19 años de matrimonio

En medio de la separación, la actriz habría encontrado apoyo en su entorno más íntimo. “La hermana de Nicole, Antonia, ha sido un pilar, y toda la familia Kidman se ha unido para apoyarla”, señaló la misma fuente.

La intérprete acaba de finalizar el rodaje de Practical Magic 2 en Londres y el pasado 19 de agosto publicó en Instagram fotos de sus “recuerdos de verano”, en las que se la vio rodeada de sus hijas y de otros familiares.

Mientras tanto, Urban se encuentra en plena gira mundial, con un próximo show previsto para el 2 de octubre en Hershey, Pensilvania. Según apuntaron las fuentes consultadas por el medio norteamericano, habría sido el músico quien habría decidido dejar la vivienda que la pareja compartía en Nashville poniendo a la convivencia en la residencia familiar.

Pese a las tensiones que atravesaban, Kidman llegó a compartir en junio una imagen en blanco y negro para celebrar su 19º aniversario de bodas con una cálida dedicatoria dedicada a su marido: “Feliz aniversario, bebé ❤️ @KeithUrban”, escribió.

La actriz solía destacar el lado romántico de Urban cuando era consultada por su pareja en las entrevistas. En diciembre de 2024, confesó a People que disfrutaba de las citas improvisadas que él organizaba. “Me gusta que me inviten a salir, y él todavía lo hace”, comentó en aquel momento. “Hace siete noches fuimos a cenar a Nueva York. Nos encanta la comida japonesa, pero estoy abierta a todo. Me gusta no saber a dónde me va a llevar. ¡Sorpréndeme, cariño!”.

El cantante y la actriz comparten la paternidad de sus dos hijas AL BELLO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Meses atrás, Kidman también acompañó a Urban en un homenaje durante los Premios de la Academia de Música Country (ACM). La última publicación del cantante en Instagram junto a su esposa fue en mayo, tras la ceremonia, donde ambos aparecían sonrientes en un auto y en otros momentos de la gala. En esa ocasión, Urban recibió el Premio Triple Corona y dedicó unas palabras especiales a su esposa durante su discurso de agradecimiento. Elogió su “corazón y su espíritu” y dijo que al conocerla sintió como “estar conociendo a una princesa de la vida real”. Además, precisó: “Cuando la conocí, logré anotar su número de teléfono en un papelito. Tenía miedo. Estaba nervioso por llamarla, pero me armé de valor para finalmente hacerlo”.

En esa última publicación en las redes, se pueden ver varias imágenes compartidas desde el evento, donde ambos posaron junto a otros artistas y donde Kidman se muestra muy afectuosa con su pareja.

La última aparición pública de la actriz y el cantante ocurrió días antes de su último aniversario de casados, cuando asistieron juntos a un partido de la Copa Mundial de la FIFA 2025 en Nashville. Allí fueron fotografiados en las gradas, mostrando cierta complicidad.

Sin embargo, para su círculo más cercano, la separación no fue una sorpresa. “Realmente no era un secreto. Llevaban tiempos viviendo separados”, señaló una fuente a People. La misma persona agregó que la gente cercana al músico sentía que la separación “era inevitable”, dando a entender que las diferencias habían aumentado entre ellos en el último tiempo.

Hasta el momento, ni los representantes de ninguno de ellos ni la propia pareja a través de las redes sociales han emitido declaraciones respecto a su separación.