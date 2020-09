El documental de Paris Hilton: una historia de abuso, videos sexuales y problemas de confianza Fuente: Archivo

Paris Hilton decidió dejar de lado su imagen de niña feliz y vida perfecta para sincerarse frente al mundo. La "it girl" estadounidense presentó su documental, This is Paris, en donde cuenta con lujo de detalles los traumas que tuvo que enfrentar a lo largo de los años, como el abuso sufrido en su colegio, su video sexual, la maternidad y los problemas de confianza que tiene.

Hace unas semanas, durante una entrevista con la revista People, la millonaria heredera habló sobre el abuso físico y psicológico que sufrió en uno de sus colegios. "Desde el momento en que me despertaba hasta que me iba a dormir, tenía gente gritándome en la cara. Era una tortura continua", aseguró durante la charla. "La gente que trabajaba allí nos decía cosas terribles. Constantemente te hacían sentir mal sobre vos mismo, te hacían bullying. Creo que su meta era quebrarnos. También eran físicamente abusivos, nos pegaban y nos estrangulaban. Querían instalar miedo entre los chicos para que estuviéramos demasiado asustados como para desobedecerlos".

En el documental que estrena en YouTube, Hilton revela algunos detalles macabros de lo que ocurría en el colegio. "Nos sentaban en sillas, mirando a la pared durante todo el día y nos gritaban y pegaban", cuenta conmovida al revelar que todavía hoy tiene pesadillas al respecto. Según la rubia, también les daban pastillas a los estudiantes, y como ella se negaba a tomarlas, la obligaban a quitarse la ropa y la encerraban en un cuarto sola durante varias horas.

Sus padres no sabían nada de lo que ocurría allí, y se enteraron recién durante la filmación de la película. "Sé que nunca antes hablamos de esto, pero ellos eran abusivos, de muchas maneras. Yo no podía contarles porque cada vez que lo intentaba, me castigaban", le revela a su madre, Kathy. "Vos sabés que de haberlo sabido, papá y yo hubiésemos ido a buscarte en un segundo", le responde su progenitora, afligida por lo que tuvo que pasar su hija.

La presión que sintió al grabar su video sexual

En las dos horas que dura el documental, Hilton también hace referencia al video sexual que grabó con su exnovio, Rick Salomon, el cual fue difundido sin su consentimiento en 2003. "Era un momento privado de una adolescente que no tenía bien su cabeza", analiza. "Pero todo el mundo lo estaba mirando y riéndose, como si fuese algo gracioso".

"Si eso pasara hoy, la historia no sería la misma", continúa explicando. "Pero me hicieron pasar por la mala del relato, como si hubiese hecho algo malo. Era mi primer relación, tenía 18 y estaba muy enamorada de él, por eso quería hacerlo feliz. Me acuerdo que sacó la cámara y en algún punto me presionó, me decía, 'Sos muy aburrida, ¿querés que llame a otra persona para hacerlo? Nadie lo va a ver'. Fue como ser violada de manera virtual, y encima la gente pensaba que lo hice a propósito, porque después de esto empezaron a aparecer videos de otras personas y se veía como un pasaporte a la fama. Yo no necesitaba hacer eso, siempre tuve un plan para lograr mis objetivos".

Debido a esto y varias cuestiones más, Paris tiene problemas para confiar en las personas, sobre todo en los hombres con los que sale. "Me obsesiono por saber qué pasa cuando no estoy con esa persona", admite.

Hilton reconoce que estuvo en cinco relaciones abusivas en su pasado, y que siente que tiene problemas para construir un noviazgo sano. "Cuando tenés que viajar tanto, es difícil mantener una relación", afirma. "Salvo que quieras tener una persona que solo se dedique a seguirte a donde vayas, como siempre me pasó, lo que lleva a que no les tengas respeto", agrega. "Estoy espantada con las personas, especialmente con los hombres".

Por último, la heredera del imperio hotelero confiesa que tiene deseos de ser madre, pero que siempre postergó esto debido a su carrera. "Solo no quiero perder la oportunidad de algún día vivir eso, razón por la cual congelé óvulos", reveló. "Definitivamente me gustaría tener una niña primero y llamarla London, pero no sé cuando será el momento adecuado para eso, porque no pienso parar de trabajar hasta conseguir tener mil millones de dólares, después sí, me relajaré. Sé que suena loco, pero no quiero tener que preocuparme nunca más por nada".