El dolor de Mónica Farro al despedir a su hijo: “Es tan duro soltarte”

Mónica Farro le dedicó un sentido mensaje a su hijo, Diego, con motivo de su partida del país. La vedette y actriz uruguaya subió a su cuenta de Instagram dos imágenes del joven de 25 años, con sus valijas y bolsos, en el aeropuerto, listo para su vuelo.

“Amor de mi vida... difícil despedirte, venís a llenar mi alma con tanto amor y es tan duro soltarte, dicen que los hijos son de la vida...”, escribió Farro respecto al regreso de Diego a Uruguay, donde se encuentra viviendo.

Debido a la pandemia de coronavirus, el joven decidió hacer un viaje para pasar tiempo con su mamá, pero finalmente llegó el momento de la despedida, a un mes de su arribo a la Argentina.

“Fue un mes maravilloso donde me dejaste darte todo ese amor que siento, sos parte de mí en todo sentido, poder abrazarte me eleva, tus palabras y consejos de vida me hacen verte como un igual”, remarcó Farro, visiblemente conmovida.

Asimismo, aseguró estar muy orgullosa de Diego: “Estoy tan feliz por quién sos, tan feliz por tus logros y tu búsqueda continua de vivir feliz. Te amo demasiado... y demasiado es poco”, concluyó la actriz uruguaya, quien en las últimas semanas había estado compartiendo con sus seguidores las actividades que realizaba con su hijo y lo bien que le hacía sentir que estuviera a su lado.

Diego, de 25 años, vive en Uruguay y es fruto de la relación de la vedette con el exfutbolista charrúa Enrique Ferraro, con quien se casó a los 17 años.

“Año 1993. Ufff, hace mucho años atrás. Yo era así con 17 años, casándome con el papá de mi hijo Diego ¡Recuerdos hermosos y parte de mi vida y pasado!”, escribió Farro en 2019, cuando decidió compartir imágenes de su casamiento, en las que se la veía con un traje blanco y un aplique de flores en su cabello castaño oscuro, a diferencia del rubio que viene luciendo desde años.

