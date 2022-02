El doloroso recuerdo de Georgina Barbarossa para El Vasco: “Te abrazo hasta el cielo”

Hay fechas que conllevan una carga emocional especial, a veces feliz, a veces dolorosa. Los cumpleaños no son los mismos según pasan los años, la Navidad tampoco, y así cada vuelta de calendario cambia de acuerdo a la experiencia acumulada. Y de entre todas, el Día de los Enamorados es una de las más movilizantes, para bien o para mal. Especialmente cuando uno de los dos protagonistas ya no está.

Miguel “El Vasco” Lecuna fue asesinado en noviembre de 2001, y su muerte es una herida que periódicamente se abre en quien fuera su esposa, Georgina Barbarossa. A veces más entera, otras desgarrada, no pasa mucho tiempo sin que la actriz encuentre un motivo para recordar al “hombre de su vida”.

“Amor de mi vida, ese día nos quedamos embarazados. Santinho, Brasil. Me acuerdo como si fuese hoy. Hasta te puedo oler, escuchar tu voz, sentir… Engendramos lo más maravilloso de nuestras vidas, nuestros negritos hermosos y sabios: Juan y Tomás. El motor de nuestras vidas junto a Lucrecia”, así comienza el recuerdo que la actriz subió promediando el lunes, para compartir aunque sea en sentimiento otro 14 de febrero con El Vasco.

La foto, de cuando no había cámaras digitales, es pura felicidad, con una franca sonrisa de ambos en unas vacaciones. El texto que recibió una gran cantidad de comentarios de famosos y anónimos conmovidos continúa: “Gracias por la familia tan ecléctica que supimos formar. Te abrazo hasta el cielo. Sé que estás a mi lado cuidándonos permanentemente. Te extraño siempre. Te amo como desde el primer día. Gracias por hacerme tan feliz. Feliz Día de los Enamorados”.

Esta muestra de dolor y amor en partes iguales llega para Georgina luego de un diciembre en el que revivió aquel momento trágico de la muerte de su marido en el programa Pasa Montagna: “Suficiente que me tengo que bancar que los asesinos del Vasco estén sueltos por buena conducta. Es un horror lo que está pasando, una vergüenza nacional”. Con la inseguridad como eje de la charla, la actriz continuó “¿Cómo los gobernantes no han tomado el toro por las astas y han cambiado el código procesal penal? Los jueces dejan libres asesinos, violadores... ¿están esperando que les pase a ellos? No puedo creer la insensibilidad de los gobernantes y de algunos jueces. ¡Que no les importe nada! Estoy harta de los femicidios, que hacer una denuncia sea un proceso tan largo y tedioso”.

Lo que hoy es impotencia e indignación, en el pasado afectó físicamente a Barbarossa ya que, de acuerdo a lo que reveló en el programa PH (Podemos hablar), las consecuencias de aquella experiencia traumática repercutieron directamente en su cuerpo: “Cuando mataron a mi marido, cuando lo acuchillaron al Vasco, a mí me agarró muchísima culpa de estar viva. Tema de terapia. Entonces me empecé a acuchillar y a operar. Un día me miré al espejo, a los dos meses, tenía los ojos hinchados y dije ‘chau, me opero los párpados’. “Inconscientemente, yo que me moría de miedo de ir a una cirugía, me empecé a operar”. Enseguida llegaron otro tipo de intervenciones, como lipoaspiraciones y cirugías mamarias: “Mi madre me decía ‘Georgina, estás loca’. Le mentía a mi terapeuta y me iba a operar igual. Como de castigo, ¿entendés?”, le contó a Andy Kusnetzoff.

Hoy, aunque reconciliada con aquel pasado, la ausencia sigue presente en su vida. Y Georgina eligió las redes sociales para mandarle públicamente un mensaje a su compañero y padre de sus hijos para que, al menos una vez más, pueda expresarle lo que siente y sentirlo a su lado en esta fecha tan especial.