La angustia y el pedido desesperado de Anamá Ferreira

La exmodelo, angustiada por su situación económica Crédito: Instagram

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de abril de 2020 • 11:02

A raíz de la cuarentena obligatoria por la pandemia de coronavirus , varios actores e integrantes del mundo del espectáculo expresaron la difícil situación económica que están atravesando por no poder trabajar. En el día de ayer lo hizo Inés Estévez a través de un tuit y hoy fue el turno de Anamá Ferreira , quién muy angustiada confesó que no puede sostener los gastos de sus escuelas de modelos.

"Estoy haciendo la cuarentena. No estoy haciendo el programa Tarde o temprano tampoco. Estoy muy preocupada, muy mal", comenzó a detallar Anamá en comunicación telefónica con Nosotros a la mañana . Tras asegurar que no quiso salir vía skype porque la situación la angustia y no quiere romper en llanto en cámara, continuó: "Entiendo que es una enfermedad tremenda que mata y tenemos que cuidarnos pero estoy sola y la cabeza vuela".

Al dar detalles de su difícil situación, la exmodelo pidió que la dejaran trabajar: "Yo fundé una empresa sola hace 38 años, mis escuelas de modelos. Tengo nueve alquileres que pagar, y tengo que pagarle a la gente que trabaja para mí. Llamé al banco para ver si conseguía la plata y me dan mil vueltas. Este mes saqué de los ahorros para pagar porque hay gente que necesita para comer. Lloran todo el tiempo. Pido que me dejen volver a abrir. Voy a poner menos chicas, barbijos, protocolo de distancia, pero que nos dejen trabajar por favor. Yo no puedo más", expresó entre lágrimas.

"Yo sé que tenemos que cuidarnos, yo no salgo de casa. Pero yo no tengo espalda, nadie que me de un peso. Si yo no trabajo, no pago y no como. ¿Cómo no hay un comité que trabaje para ver la situación de las pymes? El bono que dan es sólo para el monotributo A y B, el C no está contemplado", agregó.

Tras asegurar que su única preocupación es cómo mantener a la gente que trabaja para ella, Anamá confesó que ya se descompuso dos veces. "Mi cabeza no aguanta. Ya tuve que llamar dos veces al médico porque sentía que me desmayaba. No quiero molestar porque sé que están ocupados pero ¿si me siento mal qué hago? Yo no quiero que nadie me regale nada, quiero que me presten", concluyó.