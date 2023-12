escuchar

Una de las estrellas de The Big Bang Theory, Kate Micucci, reveló en las últimas horas que su vida cambió por completo cuando días atrás le diagnosticaron cáncer de pulmón.

La actriz, que interpretaba a Lucy -una chica muy tímida que terminaba teniendo una historia de amor con Raj- publicó en su cuenta de TikTok un video desde el hospital, en donde contó su historia. La mujer de 43 años quiso hablarle a sus seguidores luego de someterse a una cirugía para eliminar el tumor.

“Hola a todos, esto no es un TikTok, es un ‘Sick Tok’”, dijo conservando el humor que la caracteriza. “ Estoy en el hospital porque ayer me operaron de cáncer de pulmón. Me lo detectaron muy pronto ”, añadió.

“ Es muy raro, porque nunca en mi vida fumé un cigarrillo, pero ya saben... fue una sorpresa ”, explicó Micucci, que también se mostró positiva. “ También supongo que son cosas que suceden. Así que me quedo con la buena noticia, que es que lo detectaron temprano, lo sacaron y estoy bien ”.

La actriz también reflexionó sobre el destino. “Ha sido un pequeño viaje, pero probablemente me mueva despacio durante unas semanas, aunque luego volveré con todo”, expresó, confesando luego que espera con ansias volver a practicar un hobbie en particular: la pintura. “¿Por qué sigo hablando? ¡porque estoy drogada!”, bromeó mientras levantaba el pulgar en dirección a la cámara.

El posteo también incluía un vídeo de Micucci caminando despacio por el hospital en bata mientras le ponían un gotero. En la sección de comentarios, la estrella contestó a un fan que le preguntó si había tenido algún síntoma por el cual decidió hacerse un chequeo.

“ Tenía una cosa en la sangre que salió muy alta ”, explicó, señalando más tarde que tenía altos niveles de CRP, lo que significa que había mucha inflamación. “Así que fui a un médico preventivo que me hizo varios escáneres. Me escaneó el corazón y ahí fue donde se detectó la mancha en el pulmón”.

Aunque fumar suele ser la principal causa del cáncer de pulmón, la posibilidad de contraerlo sin haber fumado nunca es algo que sucede en algunas ocasiones. El cáncer de pulmón es el tumor que más muertes provoca en la Argentina. Según cifras oficiales, cada año mueren en el país más de 10.000 personas por esta causa, en su mayoría varones, y se detectan alrededor de 12.000 nuevos casos, lo que lo ubica como el tercero con mayor incidencia.

Su diagnóstico y tratamiento en etapas tempranas se ven obstaculizados por el hecho de que la enfermedad suele ser asintomática en sus primeras etapas. Incluso cuando los síntomas se manifiestan, a menudo son inespecíficos y pueden confundirse con otras afecciones, resultando en más del 80% de los diagnósticos en etapas avanzadas. Algunos de los síntomas que suelen aparecer son: pérdida del apetito, tos persistente o ronquera, pérdida de peso, puntadas o dolores al respirar, falta de aire, fatiga y presencia de sangre en la expectoración.

A diferencia de otras patologías oncológicas, como el cáncer de mama, cuyos controles suelen tener una mayor difusión, con el cáncer de pulmón muchos pacientes llegan al consultorio con dudas respecto de si forman parte de la población que debe realizarse un chequeo y en qué momento tienen que hacerlo.

“La importancia de la detección temprana en el cáncer de pulmón no puede subestimarse. Implementar estudios de screening en personas con factores de riesgo, como el tabaquismo, se presenta como una estrategia efectiva para detectar la enfermedad en etapas tempranas.”, explica Ignacio Zervino, miembro del Comité Ejecutivo de All.Can Argentina en representación de la Fundación Paciente de Cáncer de Pulmón. El screening para cáncer de pulmón implica el uso de tomografías computadas de baja dosis, un método no invasivo que permite la detección temprana sin someter a los pacientes a altas dosis de radiación.

LA NACION

Temas La salud de los famosos