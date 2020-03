Maximiliano Guerra se desentendió de los duros mensajes que aparecieron en su cuenta de Twitter horas atrás Fuente: Archivo

Esta mañana, varios se sorprendieron al encontrar en el perfil de Twitter de Maximiliano Guerra un mensaje en el que se burlaba en duros términos de la apariencia física de Florencia , hija de la vicepresidenta Cristina Kirchner , que regresa este domingo a la Argentina junto a su madre luego de pasar el último año en Cuba.

Pero el escenario se modificó en cuestión de horas. Porque esta mañana el bailarín levantó la voz por Twitter para apaciguar las aguas y justificar que "lamentablemente alguien ha escrito cosas ofensivas desde mi cuenta" . Además, agregó: "Voy a averiguar que está pasando. Pido disculpas a quienes hayan ofendido por este hecho que NO es de mi autoría".

En el tuit, Guerra menciona a Gregorio Dalbón , uno de los abogados de Cristina, a quien le aclara: "Estaré a disposición de ser necesario. Esto debe ser aclarado". Todo se debe porque el letrado lo intimó penalmente y le notificaba que detallaría cuentas bancarias no declaradas por el bailarín en el exterior.

El mensaje que Guerra asegura no fue de su autoría decía: "¡Ahora gente! Están por aterrizar @CFKArgentina y el tucán redimido. Pedimos entre todos que les tomen la fiebre y cumplan con el protocolo sanitario antes de que salgan del aeropuerto. ¿O vamos a seguir teniendo miedo de lo que la yegua pueda hacer? Yo miedo no tengo. ¿Quién se suma?".

Guerra señaló que habría más mensajes falsos en su cuenta: "Subiendo en el historial de tuits, veo qué hay varios más que tampoco escribí yo. Me comentó una amiga anoche que también en Facebook salieron publicaciones que no me pertenecen. Averiguaré y gracias por hacerme ver esta irregularidad".

Dalbón le respondió: "¿Ya lo borraste? Terminada la feria con gusto aclararemos todo". Todo se debe a que la Corte Suprema de Justicia había ordenado recientemente una feria judicial extraordinaria hasta el 31 de marzo consecuencia del coronavirus.