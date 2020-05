Moria Casán y Rubén Mühlberger en el programa de la polémica Crédito: Capturas

Poco antes de despedirse de la pantalla de América con su ciclo Incorrectas, Moria Casán tuvo como invitado a su living a Rubén Mühlberger, el especialista en estética recientemente detenido tras comprobar una serie de irregularidades en su clínica de Retiro .

En dicha emisión, Casán contaba que Mülberger tenía la "fórmula para contrarrestar el coronavirus" . Cuando el Covid-19 era declarado pandemia por la Organización Mundial de la Salud, la conductora expresaba en aquella oportunidad que "para el asunto este del coronavirus, el doctor ya tiene la fórmula. Está todo armado para que el que tenga síntomas de que puede tener algún problema con el coronavirus o ha viajado, el doctor tiene todo para contrarrestarlo".

"Lo llaman al doctor y él va y les pone los sueritos y lo que necesiten para aumentar las defensas para eliminar el coronavirus o para que los ayude a eliminar el coronavirus o para que los ayude a no tenerlo", ampliaba, con el especialista secundando sus dichos, y brindando el teléfono de su clínica.

Moria Casán y Rubén Muhlberger hablando sobre el Covid-19 en Incorrectas 00:44

Video

Al ser detenido Mülberger , el segmento de Incorrectas volvió a ser cuestionado y Moria quedó irremisiblemente ligada al episodio. Sobre este tópico hizo mención Ángel de Brito en su programa de CNN Radio, El espectador. "Me dijeron que Moria está muy enojada con lo que están diciendo en los programas sobre ella, pero tiene que entender que es la más famosa", expresó el conductor de Los ángeles de la mañana.

Ese comentario provocó la respuesta inmediata de Casán, quien siempre opta por hacer sus descargos en Twitter, en este caso, dirigido a De Brito. "Einyel, te informan mal. Soy la que tiene el palo mayor de los circos mediáticos, entiendo como nadie el juego televisivo, adorado. No estoy enojada, no me molesta nada porque no miro tele y más cuando hay sobredosis de ¡MI!", expresó en su primer tuit.

"Blindada y reseteada contra casi todo, la mayoría que habla de mí salvo muy contadas excepciones, no califican, por tener el ass [sic] muy sucio, y me halaga que tengan OBSESIÓN por mí, o sea me levantan la autoestima que ya sobrepasó todo", añadió. Fue entonces que De Brito le bajó el tono al intercambio. "Me alegro que no estés enojada @Moria_Casan , y coincido que hay gente obsesionada con vos y no por razones éticas", apuntó. "Einyel, mirá que lo de la obsesión lo planteaste vos, eh. A mí me divierte pero es increíble como le molesta a todos que no sea YO", respondió la ex Incorrectas , dando por finalizado el intercambio tuitero.

Rubén Oscar Mühlberger fue detenido el jueves pasado, y posteriormente le dictaron la prisión domiciliaria. La clínica de salud estética Mühlberger fue cerrada temporalmente luego de que fueran detectadas una serie de irregularidades durante una inspección como medicamentos vencidos, falta de habilitación y un cartel que promovía un medicamento que decía neutralizar el coronavirus, como se anunció en el programa de Casán, quien respaldó a Mülhberger en el programa Bendita .

Moria Casan y Beto Casella sobre la detención de Mühlberger - Fuente: elnueve 08:07

Video

"No lo considero un centro de estética. La clínica parece la NASA, es de otro mundo. A mí, el antiage que él me da me resulta, voy para mejorar las defensas, por 'los sueritos' que nos inmunizan. Es un 'Médical Spa', el doctor sabe muchísimo", aseveraba. "Son momentos muy sensibles para la comunidad, no estoy defendiendo a nadie porque después la Justicia demostrará. Ahora, si no está el matafuego, o está 'la cosita del Covid', eso lo sabrá el doctor y quien lo juzgue", concluía la diva.